Post da PM mostra policiais com braço erguido em frente a cruz em chamas

Do UOL, em São Paulo

Um perfil do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), de São José do Rio Preto, publicou no Instagram um vídeo em que policiais militares aparecem em frente a uma cruz em chamas e fazendo gestos semelhantes aos feitos por grupos nazistas.

O que aconteceu

A publicação mostra mais de dez policiais em torno de uma cruz pegando fogo. O vídeo foi postado hoje e excluído minutos depois, após uma série de críticas à estética da filmagem.

Agentes erguem os braços na altura do ombro enquanto a cruz queima. O gesto pode ser comparado ao braço em riste que se popularizou como um aceno nazista e que é popularmente utilizado por grupos supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan, dos Estados Unidos.

Além da cruz em chamas, há uma trilha marcada por fumaça de sinalizadores vermelhos e a sigla Baep ao fundo. Com imagens aéreas, agentes, viaturas e emblemas da corporação ficam à mostra. Não é possível identificar o local da filmagem, mas nota-se que ocorreu à noite. A página do Baep de São José do Rio Preto, que se autointitula como oficial, ainda não se manifestou publicamente sobre o teor da postagem.

O UOL tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para entender o objetivo do vídeo da PM do interior. Havendo resposta, o texto será atualizado.

Não há confirmação sobre correlação do vídeo com ritual supremacista. Contudo, historicamente, a queima de cruzes significa um ato de intimidação contra minorias, incluindo negros, judeus e imigrantes. Já o braço estendido foi apropriado por nazistas no século 20 e até hoje é utilizado por extremistas.

Há a interpretação no meio militar que o braço levantado pode significar um sinal de comando tático, utilizado em operações ou como cumprimento e que não teria relação com o nazismo. Contudo, a junção dos outros elementos contidos no vídeo não é comumente utilizada por forças policiais.