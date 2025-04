Vídeo mostra resgate de alpinista presa em montanha nos EUA; assista

Uma alpinista foi resgatada após ficar presa em uma montanha na Califórnia, nos Estados Unidos. Um vídeo do Escritório do Xerife do Condado de Riverside mostrou como as autoridades realizaram o salvamento.

O que aconteceu

Resgate foi feito de helicóptero. As autoridades afirmaram que o resgate foi difícil, e que a alpinista estava "exausta". Ela ficou cerca de uma hora presa na montanha, com pouco espaço para posicionar os pés e carregando muito peso em sua mochila.

Estratégia encontrada foi "abraço de urso". O especialista de resgate que acompanhou a missão considerou que a melhor opção para ajudar a mulher era que o agente fizesse um "abraço de urso", sem prendê-la, e levá-la até o topo da montanha com ajuda do helicóptero. Ela estava presa sem equipamentos de segurança na montanha.

Mulher usou relógio inteligente para avisar policiais. Ela enviou uma mensagem ao número 911, linha padrão para emergências, informando que estava presa e pedindo ajuda. Assista ao vídeo do resgate:

Montanha faz parte de trilha de 4.260 km. A Pacific Crest Trail segue da fronteira dos Estados Unidos com o México até a fronteira canadense, passando pelos estados de Califórnia, Oregon e Washington, em paralelo ao Oceano Pacífico.