Biomédico é indiciado por deformar pacientes em cirurgias plásticas no ES

Um biomédico de 39 anos foi indiciado por lesão corporal grave, exercício ilegal de medicina e estelionato por deformar pelo menos três pessoas durante cirurgias plásticas em Vitória, no Espírito Santo.

O que aconteceu

Primeira vítima a denunciar clínica ficou com deformidades irreversíveis. O delegado Diego Bermond, do 3° DP de Vitória, descreveu que ela ficou com "parte do rosto caído", enquanto em outra parte ficou com nódulos e "cicatrizes muito grosseiras e muito aparentes". Ela foi à clínica para realizar um lifting facial e uma blefaroplastia, a retirada de pálpebras.

Biomédico cobrava mais caro que cirurgiões habilitados. A primeira vítima pagou um total de R$ 20 mil pelas duas operações. De outra vítima, ele cobrou R$ 11 mil para realizar uma lipoaspiração de papada.

Vítimas ainda sofrem com sequelas. Uma delas disse à polícia que "não consegue fechar o olho, mesmo quando vai dormir", enquanto outra apontou que foi fazer um lifting facial e contraiu uma infecção generalizada que quase a matou.

Biomédico não podia operar e estava com registro suspenso por conselho. O homem, que não teve sua identidade revelada, estava suspenso pelo Conselho Regional de Biomedicina há sete meses por "processos administrativos", segundo a polícia. Entretanto, realizou mais de 600 atendimentos e operações neste período.

Falso cirurgião plástico não foi preso, mas clínica foi interditada. A polícia realizou apenas um mandado de busca e apreensão contra o homem, que parou de realizar procedimentos. A clínica está registrada na Vigilância Sanitária desde 2020 e tem alvará vigente. O estabelecimento, no entanto, não tinha permissão para realizar cirurgias plásticas.

Dentista que trabalhava na clínica também foi indiciada. A polícia acredita que funcionários que atuavam como enfermeiros e instrumentadores nas cirurgias devem responder sobre o caso.

O UOL entrou em contato com o Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região e com os advogados do biomédico, mas ainda não obteve resposta. Caso haja, esta matéria será atualizada.