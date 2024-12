Air France-KLM se diz otimista com Brasil em 2025 após ano de expansão

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A Air France-KLM está otimista em relação ao mercado brasileiro para 2025, após registrar resultados positivos no país este ano, disseram executivos da companhia aérea europeia no Brasil a repórteres nesta terça-feira.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

A América do Sul é a segunda maior área de voos de longa distância para a Air France-KLM, atrás da América do Norte, e o Brasil foi um importante destino de investimento da empresa este ano.

A companhia agora espera consolidar suas operações no país, onde tem uma parceria comercial com a Gol, após uma expansão em 2024 que a levou a exceder suas frequências pré-pandemia.

NÚMEROS

A expansão de 2024 incluiu o lançamento de trechos entre Paris e Salvador e o aumento de voos para o Rio de Janeiro e Fortaleza. Atualmente, a empresa opera 47 voos semanais no Brasil, contra 44 antes da pandemia.

A capacidade em 2024 aumentou 3% em uma base anual, enquanto a taxa de ocupação média entre janeiro e novembro nas rotas brasileiras permaneceu no forte nível de 2023, de 91,6%, disse a Air France-KLM.

Os níveis de faturamento em 2024 se igualaram aos do ano anterior, apesar da concorrência mais forte, observaram os executivos em uma apresentação, enquanto as receitas corporativas ficaram acima dos patamares de 2023.

TURBULÊNCIA MACROECONÔMICA

A economia brasileira está passando por tempos turbulentos, com a forte queda do real ante o dólar norte-americano nas últimas semanas encarecendo as viagens para brasileiros.

A Air France-KLM está observando de perto os movimentos cambiais, mas não vê nenhum efeito negativo sobre suas operações no momento, disseram os executivos.

CITAÇÕES

"Quando você olha para os movimentos futuros, por enquanto eles não são afetados. Não vemos hoje uma mudança na tendência da demanda para 2025", disse o chefe da Air France-KLM para América do Sul, Manuel Flahault.

"Acho que há uma crença verdadeira de que, a médio prazo, o Brasil continuará sendo um mercado muito forte para se investir", ele acrescentou. "Estamos bastante confiantes de que a demanda permanecerá em 2025."