Zelensky agradece 'forte determinação' de Trump para encerrar a guerra

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que está grato com a "forte determinação" de Donald Trump por acabar com a guerra na Ucrânia, após se reunir na semana passada, em Paris, com o presidente eleito dos Estados Unidos.

"O mais importante é trabalharmos juntos sobre como encerrar esta guerra, essa é a nossa maior prioridade. Exatamente nisso nos concentramos durante a reunião em Paris", expressou Zelensky na rede social X.

"Reitero [...] minha profunda gratidão ao presidente Trump por sua forte determinação de levar esta guerra a um fim justo", acrescentou.

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi o anfitrião do diálogo entre Zelensky e Trump, no sábado, no Palácio do Eliseu, em meio aos temores de Kiev sobre o nível de apoio que vai receber do próximo governo americano.

Trump disse que resolverá em 24 horas o conflito de quase três anos quando chegar ao poder, o que gerou temor na Ucrânia de que será obrigada a fazer grandes concessões territoriais a caminho da paz.

O presidente eleito pediu no domingo em sua rede, Truth Social, um "cessar-fogo imediato" e assegurou que Zelensky está pronto para "alcançar um acordo e parar a loucura".

