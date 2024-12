Você não sabe lavar o cinto de segurança do seu carro; veja o jeito certo

Você sabia que os cintos de segurança do seu carro podem acumular muita sujeira e até bactérias com o tempo?

Muitas pessoas não têm ideia de como limpá-los corretamente, o que pode comprometer a segurança e a durabilidade desse item, que é equipamento obrigatório nos veículos que trafegam nas vias públicas brasileiras.

Um vídeo recentemente publicado no perfil @joaby_curiosidades do Instagram mostrou uma técnica interessante: esticar os cintos de segurança para fora do carro e prendê-los junto à porta para ativar o jato de água diretamente na peça para remover a sujeira incrustada.

Para saber se essa técnica é realmente eficaz e se há outras opções melhores, o UOL Carros consultou especialistas no assunto.

Mathias de Jesus, gerente de marketing da DW Autocare, afirma que o uso o jato d'água de máquinas de alta pressão pode ser eficiente para higienizar o cinto.

"Pode usar, mas com extremo cuidado. Ao utilizar alta pressão, é essencial que o jato d'água seja direcionado em uma distância segura do cinto e em um ângulo adequado para evitar danos ao tecido e ao mecanismo de retração. Esse método é eficaz para remover sujeiras mais profundas, mas deve ser complementado com uma limpeza manual controlada, especialmente nas áreas mais delicadas."

Jesus acrescenta que após o uso da alta pressão, é fundamental garantir uma secagem completa do cinto para evitar odores ou a proliferação de fungos.

O especialista ressalta que esse método deve ser utilizado preferencialmente em cintos de segurança com muita sujeira incrustada. Para limpezas regulares, ele recomenda o uso de panos de microfibra úmidos com um APC (produto de limpeza multiúso) ou até equipamentos como a extratora, capaz de limpar, enxaguar e sugar a sujeira ao mesmo tempo.

Limpeza 'ecológica'

Já Magali Alvarenga, CEO da Wicar, compartilha uma abordagem diferente.

"Nós não lavamos dessa forma, porque nossa lavagem é ecológica, não utilizamos jato de água. Mas creio que funciona bem para remover a sujeira grossa. Porém, da forma como é mostrada a limpeza no vídeo, fica um ponto cego que não foi lavado. Orientamos a passar um produto de limpeza específico para higienização e ainda limpar a parte do cinto que não consegue ir para fora do carro. Depois, remova o excesso de água e seque a ferragem para não correr o risco de oxidá-la".

A empresa Acquazero também oferece algumas dicas práticas.

"Estique o cinto e trave-o. Passe uma bucha de cozinha umedecida com água morna e sabão neutro. É preciso evitar produtos mais fortes quimicamente, pois podem danificar a resistência do cinto. Após a limpeza, passe um pano, de preferência de microfibra, por toda a extensão do cinto de segurança. Espere que ele seque por completo para depois o enrolar".

