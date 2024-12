Escova secadora da Juliette, elogiada por Virginia nas redes, vale a pena?

Em viagem às Bahamas, a empresária e influenciadora Virginia Fonseca elogiou a escova secadora da Mondial assinada pela ex-BBB e cantora Juliette. Ela postou um vídeo nas redes sociais contando que tentou usar o secador do hotel onde está hospedada, mas o modelo que ganhou da ex-BBB supera:

Vocês sabem que eu sou desligada com esse negócio de fazer cabelo. Juliette me encontrou em um salão e me deu essa escova dela. Eu carrego ela para cima e para baixo. Dá para colocar 127V ou 220V. E o secador daqui do hotel é esse aqui, 'chicão'; até comecei a secar com ele. Mas essa daqui (escova by Juliette) 'dá pau'.

A publicação foi replicada por um perfil no X (ex-Twitter) de fãs de Juliette:

Virginia usando e divulgando a escova secadora de boa qualidade da Juliette em parceria com a Mondial. pic.twitter.com/r6t3IzBhzo -- Upload Juliette (@UploadJuliette) December 7, 2024

O que a Mondial diz sobre essa escova secadora?

Permite secar, alisar e modelar o cabelo com uma única mão;

Tem potência com 1.200W;

Oferece três opções de ajuste de temperatura;

Conta com cerdas duplas, resistentes, duráveis e firmes;

Design oval que facilita a escovação;

Possui um revestimento enriquecido com infusão de cerâmica, titânio, turmalina e nano silver;

Promete proteger os cabelos e dar uma aparência mais saudável aos fios, com brilho intenso, maciez e sem frizz;

Cabo com dois metros e meio de comprimento, que gira 360°.

