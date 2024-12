Câncer de intestino: atente-se ao rastreio preventivo e veja os sintomas

O câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal, é uma doença que afeta o cólon ou o reto, partes fundamentais do sistema digestivo. Ela surge quando células anormais se multiplicam de forma descontrolada, formando um tumor.

Essa condição é uma das principais causas de morte por câncer em todo o mundo, mas, com detecção precoce e tratamento adequado, há grandes chances de cura.

O oncologista Samuel Aguiar diz que um sinal de que algo possa estar errado é quando há presença de sangue nas fezes. "Aí é colonoscopia direto", enfatiza o médico, referindo-se ao exame endoscópico do intestino grosso e do reto.

Como é feita a investigação

O principal exame para detectar o câncer colorretal é a colonoscopia. Além de solicitado quando há sintomas, ou após um resultado positivo na pesquisa de sangue oculto nas fezes, é utilizado no rastreamento do câncer colorretal a partir dos 50 anos de idade, ou a partir dos 40 anos em pacientes com histórico familiar.

Embora no Brasil a maioria dos diagnósticos ocorram a partir dos 55 anos de idade, casos desse tipo de câncer em pacientes com 40 ou 45 anos têm aumentado, segundo os médicos.

O exame de colonoscopia, que é um procedimento indolor, realizado com sedação, tem um caráter preventivo — quando pólipos são encontrados, eles podem ser removidos antes de evoluir para um tumor maligno. Além disso, a doença costuma evoluir lentamente, o que favorece o tratamento do câncer.

Sintomas da doença

Imagem: iStock

Na maioria dos casos, o câncer colorretal é assintomático no início. À medida que progride, podem surgir manifestações como:

Presença de sangue ou muco nas fezes;

Fezes escuras ou em forma de fita;

Anemia;

Cólicas abdominais;

Dores ou sangramento ao evacuar;

Mudança no hábito intestinal (a pessoa começa a ter diarreia ou prisão de ventre que não passam e não têm causa aparente);

Sensação de que o intestino não esvaziou após evacuar;

Sensação de empachamento;

Perda de peso inexplicável;

Cansaço e fadiga constantes.

Lembre-se que todos esses sintomas também podem estar relacionados a outras condições.

Quais as causas

Todo câncer se forma a partir de um dano, ou mutação, no DNA da célula, que reúne todas as instruções genéticas de cada organismo. As pessoas podem herdar essa mutação, mas, na maior parte das vezes, ela ocorre ao longo da vida, por exposição a algum agente carcinógeno ou por erros durante o processo de multiplicação celular.

Aguiar explica que essa é uma doença principalmente ambiental. "A primeira estratégia que a gente tenta usar no contexto de saúde pública é combater esses fatores risco, que são bem conhecidos."

Uma dieta ocidental, muito rica em produtos ultraprocessados, alimentos açucarados e exagerada nos embutidos, está associada ao aumento no risco desse tipo de câncer. "Não é que é proibido, mas devem ser realmente evitados e não fazer parte da nossa dieta habitual", diz. Por outro lado, dietas naturais, ricas em fibras, verduras, frutas e grãos, são fatores de proteção.

Outro ponto importante é a atividade física regular, para combater o sedentarismo e a obesidade. "[O exercício serve] tanto como um fator de prevenção quanto de prevenir que a doença volte depois de tratada."

O médico também alerta para o tabagismo, que deve ser evitado, bem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Possibilidades de tratamento

Cirurgia: remoção do tumor e parte do intestino afetado;

Quimioterapia: uso de medicamentos para destruir células cancerígenas;

Radioterapia: uso de radiação para reduzir o tumor;

Imunoterapia: estimulação do sistema imunológico para combater o câncer;

Terapia-alvo: uso de medicamentos que atacam células específicas do câncer.

Esses tratamentos podem ser usados sozinhos ou em combinação, dependendo do estágio e da localização do câncer

*Com informações de reportagens publicadas em 17/08/2023 e 02/10/2018