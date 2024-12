Apoios externos explicam rapidez da tomada de poder na Síria, diz professor

O processo de tomada de poder na Síria, que se concretizou hoje com a queda do presidente Bashar al-Assad, teve uma "rapidez" que pode ser explicada pelos apoios externos aos grupos rebeldes, afirmou Leonardo Trevisan professor de Relações Internacionais da ESPM, durante o UOL News deste domingo (8).

Aliada da ditadura de Bashar al-Assad na Síria, a Rússia confirmou que o líder renunciou ao cargo e deixou o país. O Irã, outro aliado do regime, saiu enfraquecido após ataques de Israel a diversas instalações militares do país.

A pergunta concreta é por que caiu tão rápido. O que aconteceu que explica uma queda com essa velocidade? Foram menos de 15 dias. Eu acho que talvez a gente tenha que não entender a situação interna da Síria. Talvez essa explicação esteja do lado de fora, no mundo externo.

O Irã não pôde manter o apoio que sempre manteve por várias razões. Não há dúvida alguma que neste momento, militarmente, o Irã está bastante enfraquecido. [...] O Hezbollah tem o problema do Líbano, e a Rússia, a outra aliada, tem os problemas que tem e não pode abrir duas frentes porque está com a Ucrânia para acertar. É esse quadro externo que explica essa rapidez.

Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

A ofensiva de grupos rebeldes foi liderada por Abu Mohammed al-Jolani, chefe do grupo islamista Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS).

Para o professor, isso pode significar em alguma moderação no poder agora —já que o novo grupo ainda precisa do apoio externo para os próximos passos.

Esse grupo [que tomou o poder] tem apoio da Arábia Saudita e de outros países árabes moderados. Portanto, nós estamos vendo um jogo de fora da Síria que, de alguma, toma decisões dentro da Síria. Isso vai significar moderação? É bastante provável que sim. Pelo menos nos primeiros momentos. A Síria é um caldeirão étnico e é claro que isso vai ter seu peso.

Veja a íntegra do programa: