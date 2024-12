Residência presidencial de Assad é saqueada após sua fuga de Damasco

A residência presidencial do presidente sírio Bashar al-Assad, em Damasco, foi invadida e saqueada após sua fuga, em um cenário de caos e euforia na cidade, mostra a BBC.

O que aconteceu

Palácio onde reside Assad teve objetos furtados e destruídos. "A residência de Bashar al-Assad em Damasco foi quase totalmente devastada por saqueadores", diz um reporte da BBC. Centenas de pessoas foram vistas no local, muitas delas entrando para conhecer um espaço que antes era proibido. A repórter Lina Sinjab relatou que "muitas pessoas, vindas de áreas rurais, invadiram o palácio e quase o esvaziaram, destruindo tudo".

Tentativa de controle pelos rebeldes. O grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que liderou a ofensiva contra o regime, enviou combatentes ao local para tentar conter os saques. Segundo o reporte de Sinjab, "membros do HTS chegaram para controlar a situação e eles disseram que isso não é aceitável".

Reações da população local provocam o caos. As cenas dentro da residência presidencial foram descritas como "caóticas", com pessoas correndo, posando para fotos e retirando objetos. Muitos dos invasores expressaram o desejo de vingança pelos anos de opressão e pobreza impostos pelo regime de Assad e seu pai. Lina Sinjab afirmou: "As pessoas estão entrando, posando para fotos enquanto tiram o que podem. Elas estão se vingando por anos de opressão e pobreza por causa de Assad e seu pai".

O significado da invasão

Mudança de poder e celebração pelo colapso do regime. A invasão da residência presidencial simboliza o fim do domínio de 24 anos de Assad. A BBC relatou que o ato reflete "sentimentos mistos de alegria e vingança" entre os moradores, enquanto muitos celebravam na Praça Umayyad, no coração da capital, com a bandeira da revolução síria.

Desafios à estabilidade. Lina Sinjab também alertou para os riscos do caos contínuo em Damasco, afirmando que "houve saques em outros prédios do governo" e que moradores temem que "ladrões possam tirar partido do caos".