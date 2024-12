Professora brasileira leva a Portugal projeto inovador de canto coral

Com 46 anos dedicados ao canto coral, a carioca Patrícia Costa criou dois coros na cidade portuguesa de Aveiro: o Relâmpago e o Corisco d'Aveiro. Para o projeto, ela tem atraído portugueses, brasileiros e pessoas de diferentes partes do mundo, com ou sem nenhuma experiência em canto coletivo.

De Portugal, Fábia Belém

Doutora em Performance Musical pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a carioca Patrícia Costa construiu, no Brasil, uma carreira sólida e bem-sucedida como professora de música, diretora de coral, arranjadora vocal e diretora de cena para música cênica. Quatro anos atrás, em plena pandemia de Covid-19, ela e o marido trocaram o Rio de Janeiro pela cidade de Aveiro, localizada na região central de Portugal. No final de 2022, ela criou um projeto inovador de canto coletivo, com o apoio do diretor da Oficina de Música de Aveiro (OMA), Zetó Rodrigues.

Patrícia lembra exatamente o que sugeriu a Rodrigues dois atrás: "Um coro de prazo curto a que eu vou chamar de 'Coro Relâmpago'". O projeto propõe um mês e meio de ensaios semanais, cada ensaio com uma média de duas horas de duração e uma apresentação ao final do projeto.

Para a alegria da regente brasileira e da OMA, o Coro Relâmpago deu tão certo que já está na nona edição. Cada vez que as inscrições são abertas, ela consegue juntar de 35 a 40 interessados de diferentes idades e nacionalidades.

"Eu tenho cantores portugueses, brasileiros, africanos. Agora, estamos com uma grega, com um venezuelano", diz. "A ideia é justamente essa mistura. No momento em que o mundo me parece tão tomado por um discurso separatista, eu quero a união, que as pessoas queiram se unir através da música", explica a regente brasileira.

"Acredito que todo mundo pode vir a cantar"

Entram no Relâmpago quem já participou de suas edições passadas e quer se manter no coro, e também gente nova - o projeto é aberto a qualquer pessoa que queira experimentar o canto coletivo. "Claro que há umas pessoas que têm mais dificuldades do que outras. Mas eu, de fato, acredito que todo mundo pode vir a cantar", garante.

Ser capaz de cantar foi uma feliz descoberta para o português António Correia, que faz parte do Relâmpago desde a sua quarta edição. Ele conta que sempre gostou muito de música, mas não imaginava que pudesse fazer parte de um projeto musical.

"Esta experiência tem mostrado que posso fazer parte disto e que me sinto extremamente feliz. Um ano e meio atrás, se me dissessem que isto iria acontecer, eu diria que não, que era impossível", ressalta.

Já a brasileira Victoria Garbayo dedica-se ao canto coral desde os 9 anos de idade. Ela era aluna da Patrícia Costa no Rio de Janeiro, e juntou-se ao projeto da ex-professora em Portugal, onde mora há sete anos.

"Muito bom poder fazer parte desse grupo que está crescendo, se desenvolvendo musicalmente, um grupo unido com pelo menos uma coisa em comum, que é a música", sublinha.

Os ensaios do Coro Relâmpago acontecem na Oficina de Música de Aveiro, que se transformou numa grande parceira da regente brasileira e numa espécie de casa dos coralistas. O repertório reúne músicas de diferentes partes do mundo.

Patrícia recorda que, nas comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, em abril deste ano, ela decidiu "pegar algumas músicas portuguesas, africanas e brasileiras, e fazer misturas". Ela misturou música do português Antônio Variações com canção do brasileiro Cazuza. Fez o mesmo com o cantor português Vitorino e a dupla brasileira formada pelos irmãos Kleiton & Kledir.

"Eu faço essa mistura como uma forma de dizer: 'gente, que lindo que é a gente poder misturar as culturas, trazer à tona coisas que tão no sangue'", explica Patrícia.

O projeto tem feito tanto sucesso que no final de agosto deu o primeiro fruto - o coro "Corisco d'Aveiro", formado por quem já integrou ou ainda faz parte do Relâmpago e quer se dedicar à música vocal brasileira.

Assim como o Relâmpago, o Corisco trabalha em curtas temporadas, embora exija mais tempo de quem participa - de dois a três meses". O novo coral "tem um voo um pouco mais ambicioso, de pegar um repertório, às vezes, um pouco mais puxado em termos musicais", esclarece Patrícia Costa.

Medalha de ouro

No 5º Festival e Concurso Internacional de Coros da Beira Interior, que aconteceu há dois meses, em Portugal, o Corisco d'Aveiro ganhou a medalha de ouro na categoria folclore. "Folclore brasileiro", salienta.

"E voltamos instigadíssimos para fazermos mais", avisa a regente. Se depender dela, Victoria Garbayo, António Correia e todos os outros coralistas do projeto vão ter muito o que cantar e viver em grupo.

"Eu digo que o coral é uma sociedade sã, onde impera a generosidade, o apoio, a acolhida, onde todos se dão as mãos e vão juntos. E é por aí que tem de ser."

Os coros Relâmpago e Corisco d'Aveiro apresentam concertos de Natal, neste domingo (08), no Centro Cultural da vila portuguesa de Góis, e amanhã (09), na Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.