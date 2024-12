S&P 500 e Nasdaq batem recordes com dados sustentando apostas no corte de juros dos EUA

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 bateram recordes de fechamento nesta sexta-feira, após previsões otimistas da Lululemon Athletica e de outras empresas, e com dados de emprego dos Estados Unidos alimentando expectativas de que o Federal Reserve cortará os juros este mês.

O índice Dow Jones terminou em baixa, conforme uma queda de 5,1% nas ações do UnitedHealth Group pressionou o índice.

O setor de consumo discricionário do S&P 500 subiu 2,4%, atingindo um recorde histórico de fechamento. Ele liderou os ganhos entre os setores, impulsionado pela Lululemon.

As ações da Lululemon Athletica saltaram 15,9% depois que a fabricante de roupas esportivas aumentou as previsões para o ano inteiro.

Já o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que a criação de empregos saltou em novembro, mas uma alta na taxa de desemprego para 4,2% indicou um mercado de trabalho mais fraco.

"Isso apoia o argumento de que o Fed deve continuar a cortar os juros na reunião de dezembro e no primeiro trimestre", disse Bill Northey, diretor sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management.

O Dow Jones caiu 0,28%, para 44.642,52 pontos. O S&P 500 ganhou 0,25%, para 6.090,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,81%, para 19.859,77 pontos.

O S&P 500 registrou seu 57º recorde de fechamento em 2024, enquanto o Nasdaq registrou seu 36º recorde de fechamento no ano.

Na semana, o Nasdaq ganhou 3,3%, o S&P 500 subiu cerca de 1% e o Dow Jones caiu 0,6%.

Após os dados, os contratos futuros de juros dos EUA estavam precificando cerca de 90% de chance de o Fed reduzir a taxa básica de juros em 25 pontos-base na reunião de política monetária de 17 e 18 de dezembro, de acordo com os cálculos da LSEG, que anteriormente viam apenas 72% de chance.