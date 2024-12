Momento de 'flerte' pode revelar identidade de atirador de CEO nos EUA

O rosto do suspeito pelo assassinato do CEO Brian Thompson em Nova York foi capturado graças a um momento de flerte que ele teria tido com uma funcionário de um albergue no Upper West Side da cidade.

O que aconteceu

Nas novas imagens, o suposto atirador aparece dando um sorriso descontraído. As fotos foram divulgadas nesta quinta-feira (5) pelo departamento de Polícia de Nova York, que pede ajuda à população por informações do jovem. ''Este não parece ser um ato aleatório de violência'', escreveu a corporação nas redes sociais.

Em todas as aparições anteriores, o suspeito estava de máscara. Mas nestas, ele teria tirado o disfarce para flertar com a mulher que trabalhava na recepção do albergue onde estava hospedado dias antes do crime, revelou a CNN americana.

Analista chefe de inteligência e aplicação da lei disse ao jornal que até agora é a principal evidência. ''Ele abaixa a máscara e dá aquele grande sorriso. Aquele pequeno flerte entre os dois, de uma forma bem-humorado, na verdade rendeu o que é até agora a pista mais significativa para identificá-lo'', relatou à CNN.

Para fazer check-in na hospedagem, o homem teria usado uma carteira falsa de Nova Jersey. As autoridades policiais disseram que ele tentou se esconder de todas as formas e ''se tornar um fantasma''.

Outras pistas

A polícia também encontrou um vídeo de um Starbuck próximo ao local do assassinato. Na ocasião, o atirador comprava uma garrafa de água e duas barras energéticas cerca de 30 minutos antes do tiroteio, informou um funcionário da polícia à CNN.

A garrafa e um celular descartável foram deixados pelo suspeito durante a fuga. Com esses itens, os investigadores tentam descobrir as impressões digitais, o DNA e outras possíveis evidências sobre o homem por trás da morte do CEO.

Nas munições usadas, estavam escritas as palavras ''defender'', ''depor'' e ''negar''. As mensagens podem ser uma referência às estratégias que as seguradoras de saúde usam para tentar evitar o pagamento de indenizações aos clientes.

Suspeita de crime premeditado. O chefe dos detetives da Polícia de Nova York, Joseph Kenny, informou que o atirador chegou a pé cinco minutos antes de Thompson, que aparentemente caminhava sem seguranças em frente ao hotel. A esposa dele afirmou à TV NBC que o marido tinha recebido ameaças recentes.

Motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia investiga o caso e acredita que o CEO era o alvo específico do suspeito.

Entenda o caso

Polícia de Nova York divulgou imagens de homem que atirou em CEO da UnitedHealthCare Imagem: NYPD/Reprodução

Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton de Midtown, onde uma conferência de investidores era realizada. Ele faria uma apresentação no evento, mas foi atingido pouco antes das 7 h (9 h, no horário de Brasília).

Policiais tentaram reanimar Thompson e o levaram a um hospital, onde a morte foi confirmada. "Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", disse a empresa em comunicado.

UnitedHealth Group faturou 100 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. A UnitedHealthcare, administrada pela vítima, é um braço da companhia que administra produtos de saúde, como Medicare e Medicaid, para pessoas idosas e de baixa renda, financiados pelos orçamentos estatais.