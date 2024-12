De sérum a antitranspirante: testamos sete produtos para beleza dos homens

Foi-se o tempo em que rotina de beleza era território exclusivamente feminino. Cada vez mais os homens adentram este universo (e me incluo nisso) seja por vaidade, bem-estar ou autoconfiança. E boa notícia: dá para manter os cuidados em dia sem precisar usar mil itens.

A seguir trago uma lista básica que funciona com sete produtos, da cabeça aos pés, para te guiar e inspirar. Testei cada um e conto o que eles prometem, como podem ajudar, o que eu mais gostei e o que vale prestar atenção.

Cabelo

Ação conjunta: o xampu e o condicionador dessa linha da Tresemmé são indicados para todos os tipos de cabelos e devem ser combinados para melhores resultados. É necessário deixar o condicionador agir de 2 a 3 minutos antes de enxaguar.

Poder hidratante: enquanto o xampu limpa, o condicionador nutre e ambos possuem ativos que prometem preservar a umidade dos fios. Destaque para o pantenol e a niacinamida, que deixam o cabelo mais hidratado e com aspecto saudável.

Multibenefícios: além da hidratação, a dupla resgata a maciez do cabelo. Usando os dois, realmente senti os fios mais viçosos, com brilho e toque suave. Eu, que não uso outros produtos para cabelo, gostei dessa entrega de resultados só com os cuidados no banho.

Ponto de atenção: em vez de frascos avulsos do mesmo tamanho, é comum encontrar kits com o condicionador em versão menor que a do xampu em alguns pontos de vendas.

Rosto

Hidratação: costumo seguir uma sequência básica de skincare, com três passos: limpar, hidratar e proteger. Para me ajudar no passo 2, optei por este sérum porque ele fortalece a barreira da pele, retendo umidade e deixando o rosto mais hidratado.

10% de niacinamida: esse é um ativo queridinho quando se fala em skincare e, segundo a marca, tal concentração permite entregar resultados mais rápidos. Além de hidratante, a niacinamida evita inflamações e reduz os danos dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento da pele.

Acabamento sequinho: indicado para todos os tipos de pele, deve-se aplicar de 3 a 4 gotas e espalhar suavemente pelo rosto. Gostei da textura leve e rápida absorção do produto.

Controle de oleosidade, poros e manchas: para aqueles que sofrem com pele oleosa, poros visíveis ou manchas escuras no rosto, o produto promete suavizar a textura da pele e uniformizar o tom.

Ponto de atenção: após as primeiras aplicações do sérum, apareceram algumas espinhas em torno do meu nariz, então vale observar possíveis recorrências disso com o uso contínuo do produto.

Barba

2 em 1: desenvolvido para peles sensíveis, o produto pode ser usado tanto para limpeza da barba quanto para amaciar os pelos e facilitar o deslizamento da lâmina na hora de barbear.

Conforto ao barbear: não costumo deixar a barba crescer, então tiro os pelos do rosto com frequência. Desse modo, o creme virou um aliado. Com ele, a lâmina desliza de forma suave, rente e confortável. Ideal para quem se barbeia muitas vezes na semana.

Protege a pele: sem álcool etílico e com extrato de camomila e minerais em sua composição, o creme ajuda a prevenir irritações causadas pelo ato de barbear.

Hidratação: o produto também hidrata a pele, tem um cheirinho gostoso e sensação refrescante. Além disso, gostei do aspecto macio que ele proporciona na região.

Textura: embora seja um creme, sua consistência lembra a das tradicionais espumas de barbear.

Ponto de atenção: embalagens em bisnaga favorecem o desperdício. Uma pequena quantidade do creme rende e cobre bem a região e eu acabo apertando mais do que o necessário na hora de usar, por exemplo.

Corpo

Protege contra suor: homens costumam transpirar mais do que as mulheres, e o Nivea MEN Derma Protect Clinical promete proteção durante 96 horas. Não cheguei a ficar todo esse tempo sem reaplicar o produto, mas notei que ele segura bem o odor. Malho todos os dias numa academia sem ar condicionado, suo bastante durante os treinos e, mesmo depois do "tá pago" diário, o cheirinho do desodorante estava lá. Saber disso me deixou confortável para pegar pesado nos exercícios.

Toque de frescor: indicado para todos os tipos de pele, a fragrância do Derma é o seu grande trunfo. Além de suave e muito agradável, deixa aquela sensação refrescante.

Não irrita as axilas: foi a primeira vez que usei um antitranspirante em barra e não tive alergia ou irritações na pele. Eu costumava usar desodorantes em aerossol e ficava com uma leve ardência após a aplicação. Com este, senti a região mais hidratada e macia.

Ponto de atenção: para usar o produto, é necessário girar a parte inferior da embalagem e, assim, a barra sobe para ser aplicada na pele. No entanto, o mecanismo não funciona no sentido inverso e a barra pode se partir se você forçar a descida.

Perfume

Elegância: o Black Denim é um tipo oriental amadeirado da linha de perfumes desenvolvida pela Forum, famosa marca de jeanswear. Sua fragrância tem um toque sofisticado, é marcante e transmite personalidade.

Embalagem: o visual do perfume segue o conceitual elegante. Seu frasco retangular é preto fosco com nome em dourado. Fica bonito à vista no quarto ou na bancada do banheiro.

Família olfativa: o perfume tem limão, hortelã, bergamota e gengibre como notas de topo. As notas de corpo são tomilho, pimenta rosa, lavanda e lírio do vale e as de fundo: âmbar, musk, sândalo e baunilha.

Versátil: dá para usá-lo em diferentes ocasiões, de eventos mais formais e compromissos de trabalho até encontros descontraídos com os amigos.

Ponto de atenção: a fixação não é das mais prolongadas. Pela minha experiência, permanece na pele de 2 a 3 horas. É mais um perfume para causar aquela primeira impressão de impacto do que para sentir seu cheiro o dia todo.

Pés

Combate mau cheiro: se você sua muito nos pés ou usa sapatos fechados por longos períodos todos os dias, o produto ajuda a eliminar os odores decorrentes da transpiração.

Previne pruridos e frieiras: o polvilho da Granado é desenvolvido com 17,6% de enxofre e 11,7% de óxido de zinco, o que contribui para deixar os pés sequinhos. Assim, eles ficam menos vulneráveis ao surgimento de infecções por fungos.

Composição: não possui ingredientes de origem animal, cloridróxido de alumínio e parabenos.

Proteção além dos pés: o produto pode ser aplicado em outras regiões do corpo que costumam ficar mais úmidas e abafadas como virilhas e axilas. Nesses casos, ele ajuda a combater assaduras.

Ponto de atenção: apesar de não ser tão ativo e pronunciado, é possível sentir um resquício de cheiro de enxofre após o uso.

