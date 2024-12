Bolsas da Europa: Paris sobe 1% com menor prêmio de risco na França; mercado aguarda payroll

Por André Marinho

São Paulo, 06/12/2024 - O sinal positivo predomina entre as principais bolsas da Europa e o índice de Paris avança 1%, enquanto investidores aliviam o prêmio de risco sobre ativos franceses, após o presidente do país, Emmanuel Macron, prometer indicar um novo primeiro-ministro em breve.

Por volta das 06h20 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,18%, a 520,50 pontos.

Em pronunciamento à nação ontem, Macron garantiu que segue na presidência até o final do mandato, em 2027, e disse estar em busca de um sucessor para Michel Barnier, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro após perder uma moção na Assembleia Nacional. Líder da extrema-direita, Marine Le Pen disse que um novo orçamento pode ser aprovado em questão de semanas, desde que o futuro governo atenda suas demandas.

A esperança por um rápido desfecho da crise política ajuda a reduzir o spread entre o juro do título da dívida francesa de 10 anos e o equivalente alemão, agora em 74 pontos-base. No auge das turbulências, a distância chegou a se aproximar de 90 pontos-base.

Neste ambiente, o índice CAC 40 subia 1,02% no horário citado acima. Nas demais praças, porém, investidores evitam posições mais convictas, horas antes da divulgação do relatório de emprego dos EUA, o payroll. A expectativa é por uma criação de 200 mil postos de trabalho em novembro, segundo a mediana de estimativas do Projeções Broadcast.

Em Frankfurt, o índice DAX avançava 0,20%, depois de alcançar recorde intraday histórico aos 20.409,49 pontos. Mais cedo, a Alemanha informou que a produção industrial no país teve inesperada queda de 1% em outubro ante setembro.

Também no positivo, a Bolsa de Milão ganhava 0,50%. Por outro lado, Londres perdia 0,12% e Lisboa cedia 0,30%. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,0576 e a libra oscilava praticamente estável em US$ 1,2761.

