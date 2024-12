Vídeo: PM agride homem com socos na cara na frente do pai no Ceará

Um policial militar foi flagrado em um vídeo dando socos na cara de um homem durante uma abordagem em Sobral (CE), nesta quarta-feira (4).

O que aconteceu

Na gravação, é possível ver quando quatro agentes abordam o homem em uma esquina. Momentos antes, ele aparece gesticulando contra os policiais que passavam em uma viatura, e os chama de ''arrombados''. O caso aconteceu na rua Monsenhor José Osmar no bairro Padre Palhano por volta das 15h50.

Após os xingamentos, os militares descem do carro para abordá-lo. O jovem, já rendido com as mãos na cabeça, é agredido com diversos socos por um agente no rosto, que começa a sangrar. Enquanto isso, outro policial militar o segura pela camiseta.

O pai do homem sai de casa e tenta intervir pouco antes da agressão. O PM, então, grita com e pergunta se ele havia ouvido o que o filho falou para a equipe. Pai tenta gravar as agressões, mas é impedido por outro agente.

Depois dos socos, o jovem é liberado. O policial que segurava o homem o joga para dentro da residência.

Ao UOL, a Polícia Militar informou que instaurou um procedimento apuratório para ''averiguar o fato exibido no vídeo''. ''A corporação não compactua com nenhum desvio de conduta de seus integrantes'', escreveu a PM. Policiais não tiveram a identidade revelada.