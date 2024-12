Presidente da Comissão Europeia chega à América Latina para finalizar acordo com Mercosul

(Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quinta-feira que já está na América Latina para finalizar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

"A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está no horizonte. Vamos trabalhar, vamos cruzá-la. A maior parceria de comércio e investimento que o mundo já viu. Ambas as regiões serão beneficiadas", disse von der Leyen em uma publicação no X.

Os países do Mercosul se reunirão em Montevidéu nesta quinta-feira, em meio a sinais de que o bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai usará o evento para anunciar a conclusão do acordo comercial, que seria o maior fechado pela UE em termos de redução de tarifas.

Von der Leyen, que está no início de seu segundo mandato, enfrenta oposição ao acordo no bloco europeu.

Agricultores europeus têm protestado repetidamente contra o acordo, alegando que ele levará a importações baratas de commodities sul-americanas, principalmente carne bovina, que não estaria sujeita aos mesmos padrões de segurança alimentar e ecológica da UE.

A França tem sido a crítica mais veemente do acordo proposto, mas está distraída por uma crise política após o colapso do governo do primeiro-ministro, Michel Barnier.

No entanto, outros membros da UE, como a Alemanha, insistem que o acordo é vital para o bloco, que busca diversificar seu comércio após o quase fechamento do mercado russo e o desconforto com sua dependência da China.

Eles também veem o Mercosul como uma fonte potencialmente confiável de minerais essenciais, como o lítio, necessários para sua transição energética.

Os países da UE como um todo e o Parlamento Europeu teriam que aprovar qualquer acordo comercial finalizado.

