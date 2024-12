Petróleo cai antes de decisão da Opep+

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os contratos futuros do petróleo caíram quase 2% nesta quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam uma decisão iminente da Opep+ sobre cortes de produção.

Uma redução maior do que a esperada nos estoques de petróleo dos Estados Unidos na semana passada, entretanto, deu algum suporte aos preços.

Os futuros do petróleo Brent caíram 1,31 dólar, ou 1,78%, a 72,31 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA caíram 1,40 dólar, ou 2%, a 68,54 dólares.

Na terça-feira, o Brent registrou seu maior ganho em duas semanas, subindo 2,5%.

O mercado estava em suspense, com os investidores focados na próxima reunião da Opep+, disseram analistas.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados na Opep+ se reúnem na quinta-feira e provavelmente estenderão os cortes de produção até o final do primeiro trimestre do ano que vem, disseram fontes da indústria à Reuters.

"Embora seja esperado um atraso na redução dos cortes de produção, a retórica da reunião terá a maior influência", disse o principal analista de petróleo das Américas da Kpler, Matt Smith.

A Opep+ está buscando eliminar gradualmente os cortes de fornecimento até o ano que vem.

Os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram mais do que o esperado na semana passada, à medida que as refinarias aumentaram as operações, disse a Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA. Os estoques de gasolina e destilados aumentaram mais do que o esperado durante a semana.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Arunima Kumar em Bengaluru e Emily Chow em Cingapura; Reportagem adicional de Paul Carsten)