Nova picape da Mitsubishi inicia pré-venda com 'truque' contra ruídos

Em pré-venda com seis versões e preços sugeridos de R$ 249.990 a R$ 329.990 iniciada nesta semana, a nova geração da Mitsubishi Triton chega com visual atualizado por dentro e por fora, além de trazer motor mais potente e porte maior.

A previsão de entrada das primeiras unidades é para fevereiro de 2025, informa o apresentador Jorge Moraes na edição desta semana do programa Carona.

Diretamente do interior de São Paulo, Moraes explica que a picape média agora se chama simplesmente Triton e abandona o nome L200 - que passa a designar exclusivamente o modelo "antigo" da picape, o qual permanece à venda, como opção de entrada.

As duas gerações têm produção em Catalão (GO).

O lançamento da Mitsubishi mantém o motor 2.4 turbodiesel, que recebeu aprimoramentos e, agora, rende 205 cv e 47,9 kgfm - são 15 cv e 4,9 kgfm a mais na comparação com o modelo anterior. Além disso, ganhou um "truque" contra ruídos e vibrações (leia abaixo).

A transmissão é manual de cinco marchas na versão mais simples e automática de seis velocidades nas demais configurações.

A tração é sempre 4x4, contudo apenas as variantes mais caras contam com reduzida e bloqueio do diferencial central.

Por dentro da nova Triton

Jorge Moraes detalha o que mudou na parte mecânica e no chassi na nova Triton Imagem: Reprodução

No quadro Autosserviço, Moraes conta com a ajuda de Fabio Maggion, gerente de planejamento da HPE, a representante oficial da Mitsubishi no Brasil, para explicar em detalhes as mudanças no motor e no chassi da nova Triton.

Dentre outras mudanças, o propulsor 2.4 recebeu novas turbinas e um sistema de pós-tratamento dos gases de escape revisado, para redução nas emissões de poluentes.

Além disso, o propulsor teve os eixos balanceadores reposicionados, para diminuir os ruídos e as vibrações - e, consequentemente, ampliar o conforto a bordo da picape.

Ao mesmo tempo, o chassi é totalmente novo, trazendo maior rigidez torcional, enquanto a suspensão foi revisada, com ampliação do respectivo curso em 20 mm e calibração mais voltada ao conforto.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes tira dúvidas da audiência e antecipa novidades do mercado automotivo.

