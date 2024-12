Base subterrânea secreta dos EUA é achada debaixo do gelo na Groenlândia

Cientistas da Nasa encontraram, utilizando tecnologia avançada de radar, uma instalação militar americana usada durante a Guerra Fria, localizada a 30 metros abaixo do gelo da Groenlândia.

O que aconteceu

Instalação foi base secreta dos EUA e sua localização foi perdida ao longo dos anos devido ao acúmulo de gelo. Equipe de pesquisadores encontrou a construção, batizada de Camp Century, a bordo de um jato Gulfstream III. Inicialmente, os pesquisadores não sabiam o que estavam encontrando —o objetivo do projeto era calibrar e validar as capacidades do UAVSAR, uma tecnologia de radar usada para mapear as camadas de gelo, segundo a Nasa.

Ela foi construída em 1959 pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA a pedido do presidente Dwight Eisenhower. Embora tenha sido inicialmente apresentada como uma instalação de pesquisa, sua verdadeira finalidade estava ligada ao Projeto Iceworm, um plano secreto dos Estados Unidos para armazenar mísseis nucleares no gelo, como parte de uma estratégia de defesa contra a União Soviética, explicou o New York Post.

Projetada para ser uma "cidade sob gelo". A instalação consistia em 21 túneis subterrâneos, que se estendiam por mais de três quilômetros.

Cientistas da Nasa encontraram na Groenlândia base secreta usada pelos EUA durante a Guerra Fria Imagem: Michala Garrison e Jesse Allen/NASA Earth Observatory

A base seria equipada com 2.000 posições de tiro, das quais 600 mísseis "Iceman" seriam lançados em caso de uma guerra nuclear com a União Soviética, funcionando como um verdadeiro "revólver esculpido em gelo".

Esses mísseis seriam disparados por meio de túneis subterrâneos. Segundo um artigo acadêmico intitulado "O Homem de Gelo que Nunca Veio", o projeto tinha como objetivo armazenar os mísseis e garantir um poder de ataque substancial.

De acordo com o Washington Post, esses 600 mísseis seriam capazes de destruir 80% dos alvos dos EUA na União Soviética e no Leste Europeu. No entanto, os planos militares por trás do Projeto Iceworm foram mantidos em segredo até 1997, quando foram finalmente revelados. Durante o período da construção, os Estados Unidos disseram às autoridades dinamarquesas que o projeto era de caráter puramente científico, ocultando as reais intenções militares.

O custo total do projeto foi superior a US$ 25 bilhões em valores atuais, o que corresponde a aproximadamente R$ 130 bilhões. Contudo, a instalação foi desativada em 1967 devido aos grandes desafios encontrados na construção sob uma camada de gelo em constante movimento.