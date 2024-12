Capotamento fantasma: qual foi o destino do Uno misterioso que viralizou

O Fiat Uno branco, que aparece em um vídeo aparentemente capotando sozinho em Laranjeiras do Sul (PR), deu perda total. A afirmação foi feita pela gerente de produção Keli Cristina de Paula, proprietária do veículo, em entrevista ao UOL Carros. O automóvel viralizou nas redes sociais nos últimos dias, com pessoas atribuindo o acidente a 'forças sobrenaturais'.

Keli conta que apesar de ter feito diversos orçamentos em oficinas da cidade, o valor para refazer a lataria do veículo e trocar todos os vidros que foram danificados ficaria mais de R$ 20 mil, valor que ela pagou pelo carro. Ela não tinha seguro do veículo ano 2008.

"O carro está guardado em um dos barracões da fábrica em que trabalho. Algumas oficinas da cidade vieram fazer orçamento e avalia-lo, mas não tem conserto porque ficaria mais caro do que o valor dele. A lateria e os vidros deram perda de 100%, teria só mais o motor para aproveitar", diz.

O Uno foi comprado há quase dois anos por Keli e é o primeiro carro dela, que ganhou o apelido carinhoso de "chuchuzinho".

"Ele não significa só um carro. Ele significa um sonho e minha independência. Ele significava luta. Ele era o meu companheiro, dentro dele chorei várias vezes, ri e contei muitas histórias. Ele é o meu Uno, o meu chuchuzinho. Ele era o meu companheiro de jornada", ressalta a gerente de produção.

Na tentativa de arrecadar dinheiro para arrumar o veículo, Keli criou uma vaquinha virtual. Porém, como o Uno não tem conserto, ela diz que todo dinheiro que for arrecadado na campanha será para comprar outro carro do mesmo modelo.

"Espero que tenha bastante solidariedade para que eu consiga pelo menos um pouco de dinheiro para conseguir comprar outro carro. Na verdade, não quero outro carro, quero outro Uno. E tenho certeza que vou conseguir", diz.

Até o momento a campanha arrecadou pouco mais de R$ 4 mil.

Entenda o caso

No dia 25 de novembro, o carro de Keli estava estacionado em frente à empresa em que ela trabalha. O capotamento teria sido ocasionado por um caminhão que, ao passar pela rua, puxou fios de telefonia que estavam rompidos e se enroscaram na parte debaixo do Uno.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar e Keli pretende buscar na Justiça a reparação dos danos que sofreu.

"Uma advogada se prontificou a me ajudar e buscar na Justiça a reparação do meu prejuízo, mas essas coisas demoram e não é nem certeza de que um dia receba", diz.

A reportagem de UOL Carros conversou com o delegado de Laranjeiras do Sul Marcelo Trevizan, que explicou que não há inquérito policial para investigar o caso.

"A PM registrou o boletim por se tratar de uma ocorrência de trânsito sem vítima. Como não há um crime nessa situação, o caso não veio para a gente", disse.

