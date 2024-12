Minério de ferro avança em Dalian com base em apostas de estímulo da China e reabastecimento

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian avançaram pela terceira sessão consecutiva nesta terça-feira, atingindo o valor mais alto em quase dois meses, em meio a expectativas de mais estímulos econômicos e reabastecimento sazonal por parte das siderúrgicas na China.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,5%, a 813,5 iuanes (111,66 dólares) a tonelada, seu nível mais alto desde 8 de outubro.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,56%, atingindo o nível mais alto desde 8 de novembro, a 105,2 dólares a tonelada.

Agentes do mercado aguardavam pistas sobre a possibilidade de mais estímulos econômicos a partir das reuniões entre os principais líderes de Pequim, que são observadas de perto, disseram os analistas.

"A próxima Conferência Central de Trabalho Econômico, em dezembro, definirá o tom para as perspectivas políticas em 2025", disseram analistas do ANZ em nota.

O aumento do reabastecimento de minério pelas usinas siderúrgicas também está apoiando os preços do principal ingrediente da fabricação de aço, disseram analistas da Nanhua Futures em nota.

"A produção de aço pode ter uma alta contra-sazonal durante o inverno. As siderúrgicas chinesas provavelmente aumentarão as exportações de aço antes das possíveis tarifas e do aumento das tensões comerciais globais", disseram os analistas do ANZ.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que assume o cargo em janeiro, prometeu na semana passada impor "uma tarifa adicional de 10%" sobre as importações da China. Anteriormente, ele havia dito que introduziria tarifas superiores a 60% sobre os produtos chineses.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)