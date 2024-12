'Kid preto' diz que festejava aniversário no dia de plano para matar Moraes

Em depoimento à Polícia Federal, o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo afirmou que comemorava seu aniversário em casa, em Goiânia, com a família no dia 15 de dezembro de 2022, quando, segundo a PF, ocorreu a tentativa de um grupo de militares de assassinar ou prender o ministro Alexandre de Moraes.

Militar está preso desde a semana passada. Ele é investigado por tentativa de golpe de Estado após a PF identificar que um dos celulares utilizados no plano "Copa 2022" foi registrado no nome dele. Seis pessoas estavam no aplicativo Signal discutindo como colocar a proposta em prática. Elas utilizaram codinomes de países. Nos diálogos do grupo, o telefone que depois foi registrado em nome de Bezerra estava vinculado ao usuário de codinome "Brasil".

Militar esteve próximo à casa de Moraes naquela data, aponta PF. Foi a partir dos diálogos deste grupo e do rastreamento de antenas de celular que a PF descobriu que um dos militares chegou a se aproximar da residência de Moraes, em Brasília, no dia 15 de dezembro de 2022. A investigação, porém, ainda não identificou todos os seis participantes do grupo de mensagens.

Plano foi abortado de última hora. Para a PF, iniciativa não foi adiante devido à falta de anuência do comandante do Exército na época, general Freire Gomes.

Defesa de Bezerra apresentou argumento ao STF em petição. No documento encaminhado nesta terça (3), a defesa apresenta uma foto da carteira de identidade dele, com a data de nascimento do militar, e o comprovante de duas compras no cartão feitas pelo aplicativo de entregas Rappi naquela data.

Apesar de dizer que ele celebrava o aniversário, a defesa não juntou nenhum registro sobre a comemoração. Seu advogado ainda pede que a concessionária responsável pela rodovia que liga Goiânia a Brasília informe se algum veículo em nome dele passou pelos pedágios da estrada no dia 15 de dezembro, assim como para que as secretarias de transporte de Goiânia e de Brasília informem se algum radar captou imagens dos veículos em nome dele.

Defesa do militar ainda não pediu a soltura dele. No relatório final que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras 36 pessoas por tentativa de golpe, a PF justifica o envolvimento dele com as informações do telefone. Ele ainda não foi indiciado no inquérito, mas isso pode ocorrer posteriormente.

Em mensagem em 30 de dezembro de 2022, Rodrigo Bezerra diz que grupo perdeu sentido de existir. Postagem chamou a atenção da PF. Ela foi feita após a viagem de Bolsonaro para os EUA. Em 2022, Rodrigo Bezerra servia no Comando de Operações Especiais, em Goiânia, onde ficam os "kids pretos".

No depoimento prestado à Polícia Federal do Distrito Federal, o peticionante informou que no dia 15/12/2022, data de seu aniversário, estaria em sua residência em Goiânia/GO comemorando com sua família. Além disso, informou que, no mesmo dia, foram realizadas duas compras com seu cartão de crédito, ambas destinadas à empresa Rappi.

