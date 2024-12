Casa Branca defende perdão de Biden a filho em meio a aumento de críticas

Por Trevor Hunnicutt e Jeff Mason

A BORDO DO AIR FORCE ONE/WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse na segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, perdoou seu filho Hunter em parte para protegê-lo de futuras perseguições de oponentes políticos, mas sua medida atraiu críticas ferozes, com alguns democratas dizendo que isso minou a confiança do público no Estado de Direito.

Biden, um democrata cujo mandato termina em 20 de janeiro, quando o presidente eleito republicano Donald Trump assume o cargo, assinou um perdão incondicional para Hunter Biden no domingo e disse que acredita que seu filho havia sido processado seletivamente e visado injustamente pelos oponentes políticos do presidente.

Biden disse no passado que não perdoaria seu filho, inclusive à ABC News em junho, quando lhe perguntaram se ele descartaria a possibilidade e respondeu "sim".

Sua atitude surpreendente foi criticada por sua oposição política republicana, mas também por democratas que disseram que isso corroeu a confiança no sistema judicial, um conceito que Biden e seu partido usaram para criticar Trump.

Hunter foi processado por delitos fiscais e acusações relacionadas à posse de uma arma de fogo depois de ser alvo de anos de republicanos no Congresso que o acusaram de fazer negócios usando o nome de seu pai, mas não conseguiram estabelecer nenhuma conexão clara.

Na segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, defendeu a ação do presidente e disse que Biden acredita que Hunter enfrentaria mais sofrimento imposto por seus adversários, que ela não citou. Jean-Pierre estava entre as autoridades da Casa Branca que haviam dito repetidamente no passado que Biden não perdoaria seu filho.

"Uma das razões pelas quais o presidente fez o perdão é porque não parecia que -- seus oponentes políticos -- iriam deixá-lo de lado. Não parecia que eles iriam seguir em frente", disse ela aos repórteres no avião presidencial Força Aérea Um durante uma viagem a Angola. "Eles continuariam a perseguir seu filho. Era nisso que ele acreditava."

Jean-Pierre enfatizou que essa não foi a primeira vez que um presidente perdoou um membro da família. Bill Clinton perdoou seu meio-irmão Roger antes de deixar o cargo, e Trump perdoou o sogro de sua filha, Charles Kushner.

Jean-Pierre disse que Biden acredita no Departamento de Justiça, apesar de sua declaração de que o processo de seu filho no sistema judicial estava "infectado" pela política.

"Duas coisas podem ser verdadeiras: o presidente acredita no sistema judiciário e no Departamento de Justiça, e também acredita que o processo de seu filho no sistema judiciário está 'infectado' pela política", disse. "E ele também acredita que seu filho foi alvo de discriminação política", disse ela.

Ela se recusou a dar mais detalhes sobre por que ou como Biden mudou de ideia, ou se a recente eleição que colocou os republicanos no comando da Casa Branca e de ambos as Casas do Congresso teve algum papel.

Os republicanos acusaram Biden de estar mentir. Os democratas ficaram divididos, com o governador do Colorado, Jared Polis, sugerindo que o presidente colocou a família acima do país e o ex-procurador-geral dos EUA, Eric Holder, dizendo que o perdão era justificado.

"Joe Biden tem a oportunidade de fazer mais do que proteger os seus. Ele pode estender a mesma compaixão que demonstrou por seu filho aos milhões de pessoas presas por crimes não violentos", disse o Black Lives Matter em um post no X, antigo Twitter.

O New York Times informou que Biden estava preocupado com o fato de que a pressão dos julgamentos poderia afetar a sobriedade de seu filho e que, aparentemente, não havia sido considerado nada além de um perdão total.

Hunter Biden se declarou culpado em setembro de acusações envolvendo impostos federais em um tribunal federal em Los Angeles e deveria ser sentenciado em 16 de dezembro por Mark C. Scarsi, um juiz nomeado por Trump. Um júri o considerou culpado em junho por fazer declarações falsas em uma verificação de antecedentes de armas; ele deveria ser condenado por essas acusações também neste mês.

Biden disse no domingo que seu filho havia sido processado seletivamente e tratado de forma diferente de outros com situações semelhantes. "Nenhuma pessoa sensata que analise os fatos dos casos de Hunter pode chegar a outra conclusão que não seja a de que Hunter foi escolhido apenas por ser meu filho -- e isso está errado", disse ele.

No final do domingo, o advogado de Hunter Biden entrou com um pedido para rejeitar as acusações contra ele.