Mais chuvas, menos calor: como estará o clima em dezembro pelo Brasil

Dezembro de 2024 será mais chuvoso e menos quente em relação ao mesmo mês do ano passado no Brasil, segundo previsões divulgadas pela Climatempo neste domingo (1º).

Como estará o clima pelo país

Portal meteorológico aponta "grande diferença" entre dezembro de 2024 e 2023. No mesmo período do ano passado, "choveu abaixo do normal em quase todo o Brasil e o calor foi excessivo", conforme divulgado pela Climatempo em nota. Já para dezembro de 2024, "espera-se mais chuva e temperaturas mais próximas da normalidade, sem calor extremo".

No ano passado, tivemos déficit de chuvas pela atuação do El Niño, que inclusive atingiu seu pico máximo no verão. Já este ano, não estamos com a atuação dele, então as chuvas estão acontecendo, como é esperado para a estação da primavera no Brasil, com pancadas de chuva, rajadas de vento e trovoadas isoladas, que vêm com volumes significativos.

Andrea Ramos, meteorologista da Climatempo, ao UOL

Frente fria e chuvas são esperadas principalmente no Sul e Sudeste. A previsão da Climatempo é de que quatro ou cinco frentes frias avancem sobre as regiões ao longo do mês a partir do fim da primeira semana de dezembro, "passando rapidamente pela costa da região Sul e estacionando em trechos da costa do Sudeste".

Áreas do Centro-Oeste e Norte também devem ter mês chuvoso. O volume de chuva em dezembro deve ficar "um pouco acima da média normal para o mês em praticamente todas as áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, nas porções oeste e norte do Paraná e no oeste do Amazonas", informa o portal meteorológico.

Tendência de chuvas no Brasil para dezembro de 2024 Imagem: Divulgação / Climatempo

Apesar das frentes frias, temperaturas acima da média são previstas em todas as regiões brasileiras. Mesmo com baixa probabilidade de ondas de calor em dezembro na maior parte do Brasil, a temperatura deve ficar "um pouco acima da média para o mês em praticamente todo o país", com semanas de "calor intenso e pancadas de chuva típicas de verão" em algumas áreas do Sudeste, ainda segundo o portal meteorológico.

Tendência de temperatura no Brasil em dezembro de 2024 Imagem: Divulgação / Climatempo

Veja as previsões para cada região:

Sul

Há "risco de ondas de calor" no Sul, diz Climatempo. Ao longo do verão, temperaturas mais elevadas são previstas principalmente no oeste dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também são esperados "picos de calor" em Porto Alegre. Já municípios ao leste de Santa Catarina deverão ter temperaturas mais próximas da média, com "calor moderado".

Chuvas devem ocorrer de forma "irregular" na região entre dezembro e fevereiro. As precipitações estarão "mal distribuídas" durante o período e, em fevereiro de 2025, devem ficar abaixo da média.

Sudeste

Para o Sudeste, é esperada "alternância" entre chuvas e calor ao longo do mês. O portal prevê "semanas chuvosas com temperaturas próximas ou abaixo da média" e outras de "calor intenso e pancadas de chuva típicas de verão" durante o mês de dezembro. Não são esperadas "ondas de calor frequentes" na região.

Frentes frias mais frequentes devem passar pelo litoral e pelas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. No interior do estado paulista "as temperaturas serão mais elevadas e as chuvas ocorrem em formato de pancadas", informa a Climatempo.

Centro-Oeste

Volumes de chuva acima da média são esperados principalmente em Goiás, Mato Grosso e leste do Mato Grosso do Sul. "O calor não deverá ser destaque na região", segundo a Climatempo. Apesar disso, segue o portal, "eventuais ondas de calor podem afetar o centro-sul do Mato Grosso do Sul ao longo do verão".

Nordeste

Nordeste terá calor e chuvas acima da média em alguns estados. Dezembro "será marcado por temperaturas acima da média" principalmente, no Maranhão, Piauí e oeste do Ceará. Já as chuvas devem aumentar no sul do Maranhão e do Piauí, bem como no interior de Pernambuco e na Bahia.

Região Norte

Temperaturas devem ficar acima da média no Norte, principalmente no Pará e Tocantins. Tempo estará "abafado" na maioria das regiões.

Chuvas volumosas também são esperadas no Nordeste. Apesar de abaixo da média durante o verão, as chuvas serão "muito volumosas e frequentes, o que favorece a recuperação gradual dos rios na região", concluiu o comunicado da Climatempo.