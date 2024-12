De licença, governador é filmado na Libertadores: 'Vim com meus recursos'

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi filmado na final da Copa Libertadores neste sábado (30), em Buenos Aires, na Argentina, após dizer que se licenciaria do cargo para cuidar da saúde.

Governador negou que se trata de uma licença médica e disse que pagou a viagem à Argentina com recursos próprios.

O que aconteceu

Quatro dias antes da final, governador disse que se afastaria do cargo e citou uma pneumonia. "Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia", escreveu ele na última terça-feira (26).

Página do X publicou momento em que o governador aparece na TV durante a final da Libertadores. De camisa do Botafogo, ele aparece de óculos escuros.

? Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), que há 4 dias se afastou para tratar pneumonia, é flagrado na Argentina assistindo à final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG. https://t.co/UZfZgr5cos pic.twitter.com/Piuqt6jNdE -- Republique (@republiqueBRA) December 1, 2024

Ele deixou o hospital no dia 17 de novembro. Mitidieri foi internado no dia 15, quando recebeu o diagnóstico, permanecendo em tratamento hospitalar por dois dias. Após a alta, passou a cumprir a agenda administrativa remotamente, em sua residência.

Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso estado e os sergipanos. -- Fábio Mitidieri (@fabiogov55) November 26, 2024

Mitidieri não publicou nas redes sociais fotos no Monumental —estádio do River Plate, em Buenos Aires, onde a final da Libertadores aconteceu. O governador compartilhou uma foto com integrantes do Botafogo, acompanhada de uma legenda comemorando o título.

O que diz o governador

Em seu Instagram, Mitidieri falou que viajou com recursos próprios. "Tirei licença para essa viagem. Não estou de atestado médico, como falaram. Não botei licença médica, botei licença remunerada. Viajei com recursos próprios. Não estou recebendo salário, viajei por minha conta", escreveu.

Sobre a pneumonia, disse ter sido autorizado pelos médicos. "Viajei com autorização médica, porque passei sete dias afastado por conta da pneumonia. Os médicos me pediram para tirar um tempo, perguntei da viagem e eles disseram que não teria problema em ir."

Governo de Sergipe informa que o governador encontra-se licenciado desde o dia 26 de novembro, em agenda pessoal, em família, na Argentina, e que o afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa do Estado. "O Estado certifica que a viagem foi custeada com recursos próprios, sem qualquer utilização de verbas públicas. Em respeito à população e ao compromisso com a transparência que norteia a gestão, o Estado informa que a decisão reflete a responsabilidade de separar compromissos oficiais de atividades de caráter pessoal, assegurando a máxima ética no uso do dinheiro público", diz a nota, acrescentando que o governador também cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades após uma semana de tratamento por uma pneumonia.

Não foi possível consultar o Diário Oficial do Estado para verificar o motivo do afastamento, já que o site estava fora do ar neste domingo (1º). Um documento enviado pelo governador, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa no último dia 25, mostra que sua ausência foi para tratar de "assuntos particulares" em uma viagem para a Argentina entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro.

*Com informações do Estadão Conteúdo.