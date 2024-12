Chinelo Adidas está com até 50% OFF: 'Muito confortável e leve'

Você gosta de calçados confortáveis para o dia a dia? Então essa oferta pode te interessar: o chinelo Adidas Adilette Aqua está em promoção nesta semana de Black Friday. Os descontos podem chegar até 50%, saindo por menos de R$ 115 no Magalu e Centauro.

Com as icônicas listras da marca, o chinelo tem secagem rápida e cabedal estilo bandagem. Segundo a Adidas, o amortecimento macio na base fornece o máximo de conforto para o usuário. A seguir, reunimos informações sobre o calçado e o que diz quem já usou.

O que diz a Adidas sobre o chinelo?

Modelo slip-on, fácil de colocar;

Cabedal em peça única moldada em EVA;

Solado também em EVA;

Base macia fabricada em material Cloudfoam;

Com secagem rápida, ideal para usar ao sair da piscina ou na praia.

O que diz quem comprou?

O chinelo recebeu uma boa avaliação no site da Centauro: a nota ficou em 4,5 (de um total de 5). Confira a seguir algumas opiniões dos clientes que adquiriram o produto:

Chinelo muito confortável e na medida certa. Por ser totalmente de borracha faz o chinelo ser mais confortável ainda. Recomendo demais!

Avaliação anônima na Centauro

Muito confortável e leve. Gostei batente, só indico que comprem um tamanho maior que o que costuma calçar.

Avaliação anônima na Centauro

Comprei para dar de presente. Meu sobrinho amou. O tamanho foi exato.

Avaliação anônima na Centauro

Pontos de atenção

Um consumidor considerou o chinelo um pouco escorregadio ao ser usado na chuva —e recebeu vários "joinhas" em seu comentário, indicando que o problema foi encontrado por mais pessoas. Outros compradores reclamaram do tamanho do calçado. Confira:

O chinelo é ótimo e dura muito, tanto que é o meu segundo do mesmo modelo e cor. O único ponto negativo é que ele escorrega demais na chuva, chega a ser perigoso!

Avaliação anônima na Centauro

Ele é muito bom, bem acabado, bonito e se destaca pela leveza do material, algo incrível e que me surpreendeu bastante. O ponto negativo fica por conta do tamanho, que não ficou pequeno, mas não tem a folga que eu imaginava ter, para um tamanho 42/43.

Avaliação anônima na Centauro

