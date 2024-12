Barça volta a tropeçar no Espanhol e perde em casa para o Las Palmas

O Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, voltou a tropeçar nesta 15ª rodada, com derrota neste sábado (30) por 2 a 1 em casa para o Las Palmas (14º), que carimbou a comemoração dos 125 anos e abriu a possibilidade de o Real Madrid diminuir a diferença.

Sandro Ramírez abriu o placar no início do segundo tempo (49'), e embora Raphinha tenha empatado para os 'blaugrana' (61'), Fabio Silva garantiu a vitória dos visitantes poucos minutos depois (67').

O Barça continua líder, com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mas o time merengue, que no domingo recebe o Getafe, conta com dois jogos a menos.

Esta é a terceira rodada consecutiva sem vitória para os catalães em La Liga, depois da derrota para a Real Sociedad (1 a 0) e do empate com o Celta de Vigo (2 a 2).

No duelo deste sábado, os jogadores do Barcelona entraram em campo com calções brancos como parte das comemorações dos 125 anos do clube, completados no dia 29 de novembro, e em homenagem ao uniforme que era utilizado no início de sua história.

O jovem Lamine Yamal, que voltava de lesão no tornozelo, começou no banco de reservas e entrou no intervalo, no lugar de Pablo Torre.

Apesar das tentativas do Barça de buscar a vitória, o Las Palmas, e em especial o goleiro Cillessen, conseguiram segurar o resultado até o apito final.

"Temos que aceitar a queda. Agora começa mais um mês. A equipe tem qualidade e não posso dizer que os jogadores não querem. Hoje não foi possível. Não conseguimos marcar na cara do gol. Teremos que ter uma atitude diferente", analisou o técnico do time catalão, Hansi Flick.

- Atlético de Madrid goleia -

No último jogo do dia, o Atlético de Madrid goleou o lanterna Valladolid por 5 a 0 e emendou sua sétima vitória consecutiva, contando todas as competições.

Os gols do jogo foram marcados por Clement Lenglet (5') Julián Álvarez (35') Rodrigo De Paul (37'), Antoine Griezmann (52') e Alexander Sorloth (90'+2).

A vitória coloca o Atlético provisoriamente na segunda colocação, a dois pontos do Barcelona e à espera do resultado do Real Madrid.

Também neste sábado, Alavés e Leganés empataram em 1 a 1 e o Espanyol venceu o Celta de Vigo por 3 a 1.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Mallorca - Valencia 2 - 1

- Sábado:

Barcelona - Las Palmas 1 - 2

Alavés - Leganés 1 - 1

Espanyol - Celta Vigo 3 - 1

Valladolid - Atlético de Madrid 0 - 5

- Domingo:

(10h00) Villarreal - Girona

(12h15) Real Madrid - Getafe

(14h30) Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

(17h00) Real Sociedad - Betis

- Segunda-feira:

(17h00) Sevilla - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 15 11 1 3 43 16 27

2. Atlético de Madrid 32 15 9 5 1 26 8 18

3. Real Madrid 30 13 9 3 1 28 11 17

4. Villarreal 25 13 7 4 2 25 21 4

5. Mallorca 24 15 7 3 5 15 13 2

6. Athletic Bilbao 23 14 6 5 3 20 13 7

7. Osasuna 22 14 6 4 4 19 22 -3

8. Girona 21 14 6 3 5 20 18 2

9. Betis 20 14 5 5 4 16 16 0

10. Real Sociedad 18 14 5 3 6 11 11 0

11. Celta Vigo 18 15 5 3 7 23 27 -4

12. Sevilla 18 14 5 3 6 13 18 -5

13. Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 13 14 -1

14. Las Palmas 15 15 4 3 8 20 26 -6

15. Leganés 15 15 3 6 6 14 20 -6

16. Alavés 14 15 4 2 9 16 25 -9

17. Getafe 13 14 2 7 5 10 11 -1

18. Espanyol 13 14 4 1 9 15 27 -12

19. Valencia 10 13 2 4 7 13 21 -8

20. Valladolid 9 15 2 3 10 10 32 -22

