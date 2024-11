Ultra espera investir R$1,2 bi para construção de terminal no Porto de Pecém (CE)

SÃO PAULO (Reuters) - A Ultra informou nesta sexta-feira que prevê investimentos de 1,2 bilhão de reais para a construção e operação de um terminal no Porto de Pecém, no Estado do Ceará, para movimentação de gás liquefeito de petróleo (GLP), também conhecido como gás de cozinha.

Segundo a companhia, o projeto envolve uma parceria entre sua subsidiária Ultragaz e a Supergasbrás Energia, mediante formação de uma sociedade de propósito específico (SPE) com participação igual entre os acionistas.

A operação foi submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e também está sujeita a outras condições precedentes, de acordo com a Ultra.

"Uma vez aprovado, será construída uma estrutura com capacidade de armazenamento de aproximadamente 62 mil toneladas, com conclusão prevista para 2028", afirmou em companhia em comunicado ao mercado. "O projeto promoverá maior segurança no abastecimento de GLP às regiões Norte e Nordeste do país, historicamente deficitárias na produção nacional."

