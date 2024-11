Lula não discursa, e ministros falam de golpe em evento com Tarcísio

Durante evento com Tarcísio de Freitas (Republicanos), integrantes do primeiro escalão do governo Lula (PT) fizeram discursos se referindo ao plano de assassinatos para impedir que o presidente tomasse posse. O governador de São Paulo, que minimizou o plano golpista afirmando se tratar de "uma narrativa que carece de provas", ouviu tudo sem reagir.

O que aconteceu

Lula estava no local e não discursou. O ato ocorreu para assinar contratos de investimentos de R$ 10,6 bilhões em ferrovias, rodovias e linha de metrô em São Paulo. Em suas falas, membros da equipe do governo federal abordaram a tentativa de golpe.

Ministros de Lula ressaltaram que a parceria só é possível por causa da democracia —palavra repetida várias vezes durante o ato. Vice-presidente e um dos alvos a ser assassinado, Geraldo Alckmin (PSB) lembrou que foi prefeito na época da ditadura.

Ele fez questão de frisar a diferença de tratamento com opositores numa ditadura. Alckmin contou que ganhava uma pulseira de cor diferente por ser contra os militares e não era recebido pelo então presidente.

De acordo com a PF, militares que trabalhavam no Palácio do Planalto no governo Jair Bolsonaro (PL) planejaram um golpe. Eles pretendiam matar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. Uma operação chegou a ser iniciada e tinha o ministro do STF como alvo, mas foi abortada.

Tarcísio esteve no Alvorada na mesma data em que foi discutida a minuta do golpe. A informação consta no relatório da PF. Segundo o documento, o então governador eleito chegou ao Palácio que serve de residência ao presidente da República no dia 19 de novembro de 2022 às 17h19 e saiu às 19h17.

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante também foi enfático e direto. Ele afirmou que Lula trabalha em parceria com políticos de oposição mesmo que integrantes deste campo político tenham tramado sua morte. O motivo seria respeitar a população que votou nestas pessoas.

Não é fácil um presidente e um vice-presidente que foram ameaçados de morte, de um golpe de Estado e de tudo o que nós assistimos recentemente, manter a mesma atitude de compromisso a respeito ao voto popular a quem é eleito.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES

Lula, Nunes e Tarcísio em ato para assinatura de acordos com BNDES Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Tarcísio baixa o olhar e escuta calado

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que golpistas planejaram algo inimaginável. O discurso partiu da tribuna, Tarcísio estava na segunda cadeira ao lado.

O governador estava olhando para o chão quando o ministro tocou no assunto. Tarcísio continuou com esta atitude por alguns segundos e na sequência virou a cabeça na direção de Rui Costa, mas logo voltou a dirigir um olhar vago para o piso do Palácio do Planalto.

Cria política de Bolsonaro, Tarcísio mantém fidelidade ao ex-presidente. Ele é cobrado por militantes da direita conservadora se não agir desta forma.

O governador também é escolha de empresários que desejam um nome moderado da direita na Presidência. Ele tenta se equilibrar nesta situação. Ocorre que o plano golpista revelado pela Polícia Federal obrigou a um posicionamento. Tarcísio ficou ao lado de Bolsonaro.

Quando o evento acabou, a equipe de Lula se retirou. Tarcísio permaneceu no local conversando com assessores e saiu sem responder às perguntas da imprensa sobre os discursos sobre a tentativa de golpe.

Obras do Novo PAC

Os contratos somam R$ 10,6 bilhões de empréstimos do BNDES. Os acordos são das obras do trem InterCidades entre São Paulo e Campinas, do trecho norte do Rodoanel, da Linha 2-Verde do Metrô e de ônibus elétricos para capital paulista.

A Linha 2-Verde do Metrô será expandida até a Penha, na zona leste. A promessa é que o ramal, que já está em obras, tenha integrações com a linha 3-Vermelha e a linha 11-Coral.

O contrato com os ônibus elétricos é de R$ 2,5 bilhões. O acordo é para compra de 1.300 veículos de fabricação nacional para Prefeitura de São Paulo. A gestão de Ricardo Nunes ficou distante da meta de entregar ônibus deste modelo.

As obras do Rodoanel receberão um empréstimo de R$ 1,35 bilhão. O trecho interliga 12 rodovias e tem 19,7 km de vias em quatro faixas e 26,1 km de vias em três faixas, além de 14 túneis