Nova temporada de série com Otaviano e Flávia Alessandra estreia hoje na TV

Do UOL, de São Paulo

O Canal UOL, agora disponível em serviços de TV por assinatura e via satélite, segue reforçando sua programação com entretenimento, esporte e jornalismo de qualidade. Nesta sexta-feira (29), logo após o UOL News - 1ª edição, por volta das 12h50, você não pode perder a estreia da segunda temporada de Lia e Léo, série estrelada por Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

A produção, que começou como uma série digital, chega à TV com episódios inéditos e mais longos. Na trama, os personagens Lia (Flávia Alessandra) e Léo (Otaviano Costa) formam um casal contemporâneo que aborda, com humor e leveza, temas do dia a dia, como relacionamento, finanças e desafios da vida a dois.

O episódio de estreia promete trazer risadas e reflexões sobre a Black Friday. Enquanto Lia é tentada pelos anúncios de promoções, Leo alerta sobre os golpes comuns nesse período. A dúvida fica no ar: será que ela conseguirá resistir às ofertas irresistíveis?

E se você não puder sintonizar a sua TV no Canal UOL ao meio-dia, fique tranquilo. O episódio será reprisado ao longo da sexta-feira e também do sábado.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.

