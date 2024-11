Lamborghini Urus: SUV ostentado por Anitta agora roda sem gastar gasolina

Na edição desta semana do programa Carona, o apresentador Jorge Moraes viaja até o sul da Itália para acelerar o novo Lamborghini Urus híbrido.

O SUV de luxo da marca italiana, já ostentado por famosos como Anitta e Gusttavo Lima, ficou ainda mais forte e, agora, entrega 800 cv de potência combinada.

Com seu motor 4.0 V8 biturbo, o novo Urus conta com o complemento de um propulsor elétrico. O resultado é a aceleração de zero a 100 km/h em apenas 3,4 segundos.

Com uma bateria de íons de lítio de 25,7 kWh, o Urus SE atinge 130 km/h e roda até 60 km apenas no modo elétrico.

Ao todo são dez modos de condução, com destaque para a opção Corsa (uso em pista), além das elétricas Hybrid e Recharge.

Motor turbo e 'pegadinhas' na manutenção

Motor turbo entrega mais potência com menor consumo, mas requer cuidados especiais Imagem: Divulgação

O Carona ttambém traz, no quadro Autosserviço, informações sobre o motor turbo, tecnologia que equipa cada vez mais carros no mercado brasileiro.

A sobrealikmentação por turbina tem se tornado popular por combinar bom deseempenho, com torque máximo mesmo em baixas rotações, com economia de combustível.

O sistema aproveita os gases do escapamento para movimentar uma turbina que, por sua vez, injeta mais ar na câmara de combustão do motor.

Além de explicar o funcionamento de motores turbinados, o Carona também destaca como se faz a manutenção correta de propulsores com essa tecnologia e também aponta as diferenças na comparação com motores convencionais dos veículos.

Honda City tem novidades na linha 2025

Imagem: Divulgação

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes também apresenta o novo Honda City, que ganhou atualizações importantes na linha 2025 tanto na carroceria hatch quanto nas versões sedã.

Os preços sugeridos vão de R$ 117.500 a R$ 141.400 para o City Hatchback e variam de R$ 117.500 até R$ 142.400 para as variantes de três volumes.

A principal mudança veio no hatch, que ganhou grade frontal exclusiva.

O que não mudou foi a parte mecânica, que continua com motor 1.5 flex aspirado com injeção direta, com 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque, associado ao câmbio CVT.

A edição desta semana conta, ainda, com o quadro Fala Carona, no qual Jorge Moraes responde dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo.

