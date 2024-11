Deral/PR: estimativa para soja em 2024/25 recua para 22,28 mi/t; milho crescer 3%

São Paulo, 28/11 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab), rebaixou a estimativa para a safra de soja 2024/25 de 22,4 milhões de toneladas, em outubro, para atuais 22,28 milhões de t. No entanto, o volume ainda é 20% superior ao ciclo anterior 2023/24, de 18,51 milhões de toneladas. A área de plantio com a oleaginosa mostra-se estável em relação à temporada 2023/24, em 5,78 milhões de hectares. A produtividade média está projetada em 3.858 kg/hectare ante 3.200 kg/ha em 2023/24.Para o milho primeira safra, a produção estimada foi mantida em 2,60 milhões de toneladas, 3% acima da safra anterior, que foi de 2,52 milhões de t. A área semeada com o cereal deve ser de 256,3 mil hectares ante 354,6 mil hectares em 2023/24, queda de 13%. O rendimento médio deve ser de 10.115 kg/ha ante 8.577 kg/ha na temporada passada. O trigo, em compensação, cuja colheita da safra 2023/24 acaba de ser concluída, teve a produção novamente revisada para baixo, com o volume projetado em 2,31 milhões de toneladas, após já ter sido ajustada para 2,35 milhões em outubro. A queda de 37% em comparação ao ciclo anterior, quando foram colhidos 3,66 milhões de toneladas, é atribuída à seca e às geadas que atingiram o Estado no período crítico do desenvolvimento das lavouras.