Vendas pendentes de moradias nos EUA sobe pelo 3º mês consecutivo em outubro

(Reuters) - Os contratos de compra de casas usadas nos Estados Unidos subiram de forma inesperada em outubro, registrando o terceiro mês consecutivo de avanço, apesar das altas taxas de hipoteca e uma vez que o estoque de propriedades para venda continuou crescendo e um mercado de trabalho saudável fortaleceu as finanças de possíveis compradores.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) disse nesta quarta-feira que seu Índice de Vendas Pendentes de Moradias, com base em contratos assinados, aumentou 2,0% no mês passado, para 77,4 - o maior valor desde março - de 75,9 em setembro.

Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, cairiam 2,0% depois de subirem 7,5% em setembro, a maior alta em mais de quatro anos.

As vendas pendentes aumentaram 5,4% em relação ao ano anterior e todas as quatro regiões registraram altas tanto na base mensal como anual.

"O ímpeto de compra de moradias está aumentando depois de quase dois anos de vendas reprimidas", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

"Mesmo com as taxas de hipoteca subindo modestamente, apesar da decisão do Federal Reserve de cortar a taxa de juros em setembro, o aumento contínuo de empregos e o maior estoque de imóveis estão trazendo mais consumidores para o mercado."

