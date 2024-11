Rússia expulsa jornalistas alemães em retaliação a medida negada por Berlim

MOSCOU/BERLIM (Reuters) - A Rússia disse nesta quarta-feira que expulsará um correspondente e um cinegrafista da emissora alemã ARD, em uma resposta simétrica às medidas alemãs contra jornalistas do Channel One da Rússia, que Berlim negou ter tomado.

A WDR, um braço regional da ARD responsável pela produção de notícias da Rússia da associação de radiodifusão, criticou a decisão da Rússia de privar os dois jornalistas alemães de suas autorizações para trabalhar no país.

"Essa é uma medida drástica. Ela restringe nossa capacidade de reportar de Moscou mais uma vez. Estamos lidando com intimidações e restrições às nossas reportagens de Moscou há quase três anos", disse o diretor de programação da WDR, Jörg Schönenborn.

A WDR está avaliando como poderá continuar seu trabalho em Moscou, disse em um comunicado.

Reagindo à versão russa dos acontecimentos, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha negou que o escritório do Channel One em Berlim estivesse sendo fechado e disse que a saída dos jornalistas russos estava relacionada a questões da lei de residência.

"Os jornalistas russos podem trabalhar livremente e sem impedimentos na Alemanha. Uma série de jornalistas russos também são credenciados junto ao Gabinete Federal de Imprensa", disse o porta-voz em uma entrevista coletiva rotineira do governo.

A lei de residência está dentro das competências dos Estados regionais, ou Laender, que tomam decisões independentemente do governo federal em Berlim, acrescentou.

O porta-voz disse que o governo estava em contato próximo com a imprensa alemã em Moscou devido às preocupações de que a Rússia estava tomando medidas "muito veementes" contra os jornalistas.

O Channel One havia publicado que a Alemanha estava fechando seu escritório em Berlim e que dois jornalistas russos, um correspondente e um cinegrafista, que trabalhavam para o canal, tinham recebido ordens para deixar a Alemanha por motivos de segurança.

"Em resposta à proibição pelas autoridades alemãs da presença e do trabalho dos correspondentes do Channel One, somos forçados a tomar medidas recíprocas contra os jornalistas do escritório de Moscou do grupo de mídia alemão ARD", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, a repórteres.

Ela afirmou que os dois funcionários da ARD receberam ordens para entregar seus documentos de credenciamento e deixar a Rússia.

No entanto, Zakharova disse que Moscou consideraria credenciar novos jornalistas da ARD se a Alemanha oferecesse condições para que seus pares russos do Channel One realizassem um "trabalho normal" no país.

