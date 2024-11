Trabalhadores são resgatados do alto de torre eólica após incêndio

Equipe do CIOPAER (Centro Integrado de Operações Aéreas) resgatou trabalhadores que ficaram presos no alto de uma torre em uma usina eólica de Areia Branca (RN) nesta terça-feira (26).

O que aconteceu

Dois trabalhadores estavam fazendo uma manutenção no topo da torre, quando o equipamento começou a pegar fogo. Eles, então, ficaram presos no alto e, por questão de segurança, os elevadores não foram acionados.

A Neoenergia, empresa responsável pela usina eólica, informou que o Plano de Emergência foi acionado. Ele prevê o uso de helicópteros para resgates em determinadas situações. Brigadistas da empresa controlaram as chamas.

O CIOPAER foi chamado às 16h45 para resgatar os dois colaboradores. A equipe demorou menos de cinco minutos para decolar rumo à torre, segundo o coronel Eduardo Franco, diretor do CIOPAER, em postagem no Instagram do SESED/RN (Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte).

Corpo de Bombeiros e SAMU também estavam no local. O coronel afirmou que foi uma "missão de alto risco, que demandou um esforço concentrado, não só da nossa tripulação, mas também do apoio solo e de todos os órgãos envolvidos na missão."

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o resgate. Segundo o CIOPAER, havia urgência, devido ao incêndio, além de problemas de visibilidade por conta do pôr do sol e riscos para o voo devido à intensidade do vento e à técnica de resgate utilizada. O aerogerador estava desligado no momento da operação.

Após o resgate, os dois trabalhadores foram atendidos pelo SAMU e encaminhados a um hospital para exames complementares. Eles não apresentavam sinais de intoxicação por fumaça. Receberam alta pouco antes das 20h e passam bem, segundo nota da Neoenergia.

Uma comissão interna foi aberta para investigar e apontar as causas do incidente. Confira, abaixo, a nota da Neoenergia na integra:

NOTA - NEOENERGIA

A Neoenergia informa que apura as causas do incidente registrado na tarde da terça-feira (26) em uma torre do Parque Eólico Mel, em Areia Branca, no Oeste potiguar. O princípio de incêndio foi rapidamente controlado pelos brigadistas internos que acionaram o Plano de Emergência da empresa. A Neoenergia esclarece, ainda, que são falsas as informações que circulam a respeito do não funcionamento do elevador da torre eólica. Como premissa básica, esse equipamento não foi acionado por questões de segurança. Os colaboradores se abrigaram em uma área segura enquanto aguardavam o resgate. O Plano de Emergência contempla o uso de helicópteros para resgates em determinadas situações com o apoio das forças de segurança locais. Através do imediato apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER/RN) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBM/RN), os colaboradores foram resgatados com segurança e receberam os primeiros cuidados pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Eles foram encaminhados a um hospital para exames complementares. Pouco antes das 20h, receberam alta e passam bem. A Neoenergia reforça que está prestando todo o apoio necessário aos colaboradores enquanto aguarda a conclusão do relatório que apontará as causas do incidente.

ASSESSORIA DE IMPRENSA DA NEOENERGIA