Olha Aqui, com Reinaldo Azevedo, agora é exibido ao vivo no Canal UOL na TV

O Canal UOL chegou à TV por assinatura com uma programação especial 24 horas por dia, sete dias por semana. E a grade do canal que já está disponível na Vivo, na Sky e na Oi TV ganhou uma novidade nesta quarta-feira (27/11).

A partir de hoje, o programa Olha Aqui!, com Reinaldo Azevedo, passa a ser exibido ao vivo também na TV. No programa, que vai ao ar todas segundas, quartas e quintas, às 13h, o jornalista analisa os principais assuntos do dia.

Em seguida, o destaque do Canal UOL é o programa De Primeira, com notícias em primeira mão dos bastidores do futebol, informações exclusivas sobre o seu time, novidades do mercado da bola e o melhor do jornalismo esportivo.

Às 15h, os fãs de reality shows e entretenimento não podem perder Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. Ao todo, são cerca de 40 atrações na grade de programação.

O Canal UOL está nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming:

Sky: canal n° 88

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Zapping: canal nº 64

UOL Play