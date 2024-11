Mulher é arrastada por motociclista em tentativa de assalto no Leblon, no Rio; veja vídeo

Uma mulher foi arrastada por um motociclista que tentou roubar a sua bolsa na manhã do domingo, 24, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança da startup Gabriel filmou o ocorrido.

As imagens mostram a DJ Cecília Papi caminhando ao lado de uma amiga pelo passeio público da Avenida Ataulfo Paiva. Na sequência, o suspeito, em uma motocicleta e usando capacete, invade a calçada e agarra a bolsa da DJ.

Ela segura a bolsa, cai e é arrastada até que o rapaz colide com um guarda-sol e uma cadeira que estavam no passeio. Neste momento, Cecília consegue se soltar e fugir. Ela sofreu apenas ferimentos leves.

Nas redes sociais, a DJ compartilhou o vídeo e se disse surpresa por não ter sofrido nenhum ferimento grave, dada a velocidade na qual foi arrastada. "6 horas da manhã, no meio da Ataulfo de Paiva, cheio de gente na rua. Olhando as imagens eu sinceramente não sei como saí sem nada roubado e apenas com arranhões de toda essa violência que sofri", escreveu a DJ. "Não tem mais hora pra andar sem medo no Rio de Janeiro." Confira aqui

"Eu podia ter batido a cabeça, quebrado algum osso ou até pior. Viver com medo na própria cidade é triste demais", disse. "Muita gente normaliza esse tipo de situação e não faz B.O. Denunciem sempre, não dá pra normalizar essa barbaridade."

Procurada, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que não foi acionada para atender à ocorrência e que não houve reforço do policiamento na região desde então. A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) e a vítima foi ouvida.

"Os agentes analisam imagens do crime. A investigação está em andamento para identificar a autoria do delito", diz a Polícia Civil do Rio de Janeiro.