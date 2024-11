Carrefour relata desabastecimento de carnes no Atacadão, mas sem impacto

O Carrefour Brasil informou nesta terça-feira, 26, que desde a última quinta-feira, 21, as entregas de carne bovina nas lojas do grupo não ocorreram conforme programadas e que constatou desabastecimento de alguns cortes de carnes nas lojas da bandeira Atacadão em algumas regiões. A empresa destaca, no entanto, que não houve, até o momento, impacto relevante nas operações de venda de mercadorias, dado o nível de estoque dos produtos.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa ainda que nas lojas do segmento de Varejo e no Sams Club, no momento, o nível de ruptura está dentro do curso normal de negócios.

"Atualmente, carnes bovinas representam menos de 5% das vendas brutas do Grupo Carrefour Brasil, com menor participação relativa na bandeira Atacadão, e com perfil de rentabilidade inferior à média dos negócios", afirma a empresa

O Carrefour ressalta que, em linha com o divulgado em seu Formulário de Referência, em termos de abastecimento, nenhum fornecedor individualmente representa mais que 4% das vendas brutas do Grupo Carrefour Brasil, mas, dentro da categoria de carnes bovinas, os principais fornecedores são concentrados. "A companhia está avaliando qual o impacto de um eventual desabastecimento de carne bovina no tráfego de clientes como um todo, mas esclarece, desde já, que tal verificação não é linear", afirma.

A empresa disse ainda que trabalha intensamente na resolução da situação junto aos fornecedores e espera a normalização do abastecimento no curto prazo para mitigar impacto aos consumidores.