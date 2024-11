Aspira pelos, poeira e mais: aspirador robô Kärcher está com 52% OFF

Quem convive com pets sabe a importância de manter uma rotina de limpeza. Com dois gatos em casa, os pelos se acumulam rapidamente, e para lidar com isso, decidi testar o aspirador robô RCV 1, da Kärcher. O modelo foi lançado ainda este ano no Brasil e está com até 52% OFF, custando R$ 557,07 na Black Friday.

Considerado o modelo mais básico da linha, que conta com o RCV 2, RCV 3 e RCV 5, o RCV 1 aspira e passa pano, além de ter três modos de limpeza e um controle remoto. A seguir conto a minha experiência testando esse aspirador robô.

O que eu gostei

Três modos de limpeza. Você pode alternar entre os modos de limpeza para cobrir toda a área da casa. São eles:

"canto": o aparelho vai contornando toda a área e aspirando a sujeira; prefiro começar a limpeza por essa função.

"foco": aspirador opera em formato de espiral para limpeza de sujeira concentrada; mais indicada para o meio dos cômodos ou onde há menos móveis e obstáculos.

"auto": operação do aparelho vai alternar entre movimentos em zigue-zague, limpeza dos cantos e aleatório; indico usá-la para finalizar a limpeza, depois de já ter utilizado as duas anteriores.

Passa pano. O RCV 1 vem com um paninho que pode ser fixado na parte de baixo para passar pano na casa. É um pano pequeno que só vai tirar a sujeira mais leve e superficial do piso se estiver úmido e com produto de limpeza (passar a seco quase não fez diferença). Apesar disso, ajuda a manter a casa mais "apresentável".

Boa sucção. O aspirador conseguiu sugar bem pelos, cabelos, poeira, grãos de arroz e pedrinhas da areia sanitária dos gatos.

Entra embaixo de armários. A altura dele é 7,5 cm, suficiente para entrar e limpar embaixo de armários onde é mais difícil alcançar com a vassoura ou aspirador vertical..

Hello, minha gata mais velha, observa o aspirador limpando os pelos que ela deixou no chão Imagem: Afonso Ferreira

Controle remoto. É possível ligar, desligar e alternar os modos de limpeza usando o controle remoto. Isso ajuda a corrigir a rota do aspirador e mandá-lo para onde você quer que ele limpe.

Retorna para base de carregamento. Esse é um ponto que gostei parcialmente porque o aparelho até retorna para a base quando a bateria está próxima do fim ou quando o comando é dado pelo controle remoto, porém, se ele estiver longe da base, vai "bater a cabeça" muitas vezes e demorar uns bons minutos até encontrá-la.

Pontos de atenção

Não tem mapeamento do ambiente. Por ser um modelo mais básico, ele não mapeia os cômodos da casa, isso faz com que ele passe várias vezes em uma mesma área. Por isso, a estratégia que adotei foi fazer a limpeza de um cômodo por vez, fechando portas e passagens, começando pelo modo "canto", depois "foco" e terminando com o "auto".

Sensores não são tão bons. Eles até que funcionam bem quando há móveis, paredes ou escadas no caminho. Testei na escada de emergência do prédio e ele identificou o degrau e não caiu. O problema são obstáculos menores, como fios, tapetes ou pote de ração dos pets, aí o aspirador sai arrastando tudo e acaba se enroscando. Ele também costuma ficar preso quando há calços ou desníveis de um cômodo para outro.

Não indicado para tapetes peludinhos. O aspirador consegue aspirar tapetes grandes e carpetes, mas pode enroscar se for daqueles peludinhos que costumam ficar na sala ou no quarto.

Compartimento de sujeira pequeno. São 310 ml de capacidade apenas. Dependendo do uso, será preciso esvaziá-lo uma vez por semana ou a cada 15 dias.

Bateria dura pouco. A autonomia do aparelho é de 60 a 90 minutos e o tempo de recarga vai de 3 a 5 horas, segundo o fabricante.

Troca de peças. Alguns componentes precisam ser trocados por causa do desgaste do uso, conforme indica a Kärcher no manual:

escovas laterais: de 3 a 6 meses de uso

filtro HEPA: até 24 meses de uso

pano de limpeza: sem validade determinada

O que mudou para mim

Com o RCV 1, consigo aspirar minha sala, que é onde fica mais sujo de pelos, todos os dias e sem gastar muito tempo. Deixo o aspirador robô fazendo o trabalho enquanto faço outra tarefa ou dou atenção aos meus filhos —humanos, no caso. Assim, consigo manter a casa mais limpa até o dia da faxina semanal.

Vale ressaltar que para não ter problemas, é melhor tirar fios, tapetes e potes de ração e água dos pets do caminho. Também não recomendo deixar o aparelho ligado e sair de casa, pois você poderá encontrá-lo preso em algum lugar quando voltar.

Todas as peças que acompanham o aspirador robô Kärcher RCV 1 Imagem: Afonso Ferreira

Para quem eu indico

Esse aspirador robô pode ser interessante para quem mora com pets, pois ele ajuda tirar os pelos que acumulam chão. Também é uma opção para quem tem filhos pequenos e precisam limpar o chão diariamente.

Devido às suas características, ele é mais indicado para casas ou apartamentos pequenos.

O principal é ter em mente que esse é um produto que vai te ajudar a manter a casa mais limpa, tirar a sujeira superficial, mas que não vai te fazer aposentar a vassoura, o rodo e o pano de chão.

Se você estiver procurando um aspirador robô que seja realmente inteligente e funcione de maneira mais autônoma, terá de investir (bem) mais. Recentemente, o Guia de Compras UOL publicou um ranking com os melhores aspiradores robôs, e entre as categorias estão os aparelhos tecnológicos.

*Com informações do texto de Afonso Ferreira, publicado em 18 de outubro de 2024.

