Ônibus que transportava estudantes cai em penhasco e deixa 11 mortos no Peru

A queda de um ônibus que transportava crianças em idade escolar em um penhasco no norte do Peru deixou 11 mortos, incluindo seis crianças, informaram as autoridades neste domingo (24).

O ônibus capotou no sábado e caiu em um penhasco na província de Moyobamba, região de San Martín.

Inicialmente, o Ministério do Interior reportou sete mortes, mas neste domingo o número de mortos aumentou.

"Temos 11 mortes em consequência do acidente, entre elas cinco estudantes de 17 anos e uma criança de dois anos", disse à AFP Jorge Sánchez, diretor da direção regional de San Martín, região localizada 820 km ao nordeste de Lima.

Segundo a Defensoria Pública, também há 18 feridos.

O ônibus transportava um grupo de alunos, familiares e professores que viajavam da cidade de Piura, no litoral norte do país, até o departamento amazônico de San Martín. Segundo a imprensa peruana, tratava-se de uma viagem de final de ano para estudantes do ensino médio.

O ônibus, com um total de 57 passageiros, colidiu frontalmente com uma van e depois caiu no penhasco, informou a agência Andina.

Neste domingo, familiares das vítimas chegaram em um voo humanitário à região de San Martín para saber o estado de saúde de seus parentes.

O Peru tem uma alta incidência de acidentes de ônibus. Em 2023, foram registradas 3.138 mortes por acidentes de trânsito, segundo o Ministério dos Transportes.

