Mergulhador morre em Porto Seguro após descompressão a 40 m de profundidade

O mergulhador profissional Robson Augusto da Silva Costa, morreu na última sexta-feira (22) durante um mergulho em que estava a 40 metros de profundidade.

O que aconteceu

Mergulhador passou mal no momento da descompressão. Segundo a PC-BA (Polícia Civil do Estado da Bahia) o mergulhador usava um cilindro de oxigênio durante o mergulho e teve a doença da descompressão — que ocorre quando há rápida redução da pressão durante a saída do mar, ou mudança de altitude.

Morte é considerada acidental, mas polícia fará investigação. A tripulação que estava na mesma embarcação que Robson Augusto tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu.

Uma guia de necropsia foi expedida pela Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália. "A unidade territorial realiza diligências para apurar todas as circunstâncias do caso", diz a PC-BA.

Robson estava a 40 metros de profundidade. De acordo com a PADI (Associação Profissional de Instrutores de Mergulho, do inglês Professional Association of Diving Instructors), o limite máximo para o mergulho recreacional é de 40 metros. Ou seja, o ele estava no limite. "Para chegar nessa profundidade, é preciso ter muita prática, além de realizar cursos específicos", afirma a associação.