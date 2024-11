Índices da China têm pior dia em seis semanas com balanços e temores por Trump

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China caíram de forma acentuada nesta sexta-feira, registrando suas maiores perdas diárias desde 9 de outubro, devido a balanços decepcionantes de grandes empresas de tecnologia e aos temores dos investidores em relação às medidas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice SSEC, em Xangai, fechou em queda de 3,06%.

O índice CSI300 perdeu 3,1%, com o subíndice do setor financeiro recuando 3,38%, o setor de bens de consumo básicos caindo 2,96%, o setor imobiliário com baixa de 2,95% e o setor de saúde contraindo 3,8%.

As empresas de biotecnologia e as corretoras lideraram o declínio, caindo mais de 4% cada.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,89%.

"Não parece que uma única notícia provocou as vendas de hoje... Se observarmos os setores mais atingidos, parece que o mercado está um pouco preocupado com a futura política dos EUA contra a China", disse Steven Leung, diretor executivo de vendas institucionais da UOB Kay Hian.

Uma pesquisa da Reuters nesta semana mostrou que o novo governo Trump poderia impor tarifas de quase 40% sobre as importações chinesas no início do próximo ano.

Enquanto isso, a gigante do comércio eletrônico PDD Holdings e a plataforma de buscas online Baidu divulgaram resultados trimestrais abaixo do esperado, indicando que a economia chinesa continua enfrentando desafios, apesar das recentes medidas de estímulo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,68%, a 38.283 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,89%, a 19.229 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 3,06%, a 3.267 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 3,10%, a 3.865 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,83%, a 2.501 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,55%, a 22.904 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,18%, a 3.746 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,85%, a 8.393 pontos.