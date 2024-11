Ministro alemão abre caminho para Scholz concorrer a segundo mandato

Por Andreas Rinke e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, desistiu nesta quinta-feira da possibilidade de concorrer ao cargo de chanceler do partido no poder no país, os Sociais Democratas (SPD), nas próximas eleições, abrindo caminho para que o atual chanceler Olaf Scholz tente o segundo mandato.

O anúncio põe fim a semanas de incerteza sobre quem liderará o SPD na eleição, com o partido já em terceiro lugar nas pesquisas nacionais.

"Acabei de informar os líderes do nosso partido e grupo parlamentar que não serei candidato ao cargo de chanceler federal", disse ele em um vídeo postado nos canais de mídia social do SPD. "É minha decisão soberana, pessoal e inteiramente pessoal".

Tradicionalmente, o chanceler em exercício tende a estar em posição privilegiada para liderar seu partido na eleição seguinte -- a ex-chanceler Angela Merkel ganhou quatro mandatos consecutivos pelos conservadores.

Mas a grande diferença de popularidade entre Scholz, o chanceler menos popular da história, e Pistorius, o político mais popular da Alemanha desde que entrou no cenário nacional como ministro da defesa há dois anos, havia levantado questões dentro do partido sobre quem apoiar.

Pistorius, que até hoje nunca havia totalmente se excluído de concorrer a chanceler, apoiou completamente Scholz pela primeira vez na quinta-feira à noite.

"Em Olaf Scholz, temos um excelente chanceler federal", disse ele. "Ele liderou uma coalizão de três partidos pelo o que talvez seja a maior crise das últimas décadas".