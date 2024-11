Ibovespa cai pressionado por Vale enquanto mercado aguarda pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta quinta-feira, retorno de feriado no Brasil, com pressão negativa do desempenho das ações da Vale, enquanto investidores ainda aguardavam pelo prometido pacote de corte de gastos do governo, agora que a cúpula do G20 no Rio de Janeiro chegou ao fim.

Por volta de 11h30, o Ibovespa caía 1,01%, a 126.903,36 pontos, tendo recuado a 126.743,76 pontos no pior momento da sessão até agora. O volume financeiro somava 4,25 bilhões de reais.

Investidores do mercado brasileiro permanecem na expectativa por medidas fiscais, a terceira semana de espera.

"Quanto mais se postergar o anúncio, maior a pressão sobre os ativos domésticos, inclusive reduzindo a liquidez, o que é natural para momentos de incerteza", afirmou o economista Alexsandro Nishimura, da Nomos.

Nesta quinta-feira, a agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 15h. No mesmo horário, a agenda de Lula prevê reunião com representantes dos setores de atacado e varejo.

Ainda não há uma data oficial para o anúncio das medidas para contenção de gastos do governo, mas a expectativa no mercado era de que ocorresse após a reunião de líderes do G20 no Rio, que terminou na terça-feira, véspera de feriado nacional.

Para analistas do Itaú BBA, "as chances de um possível rali ainda este ano são pequenas, enquanto o índice permanecer em tendência de queda e negociando abaixo dos 132.200 pontos", conforme análise técnica Diário do Grafista.

No exterior, os principais índices acionários em Wall Street abriram no azul, se recuperando de baixas recentes após a projeção da Nvidia não impressionar investidores e diante de cautela frente às crescentes tensões entre Rússia e Ucrânia.

DESTAQUES

- VALE ON caía 0,61%, na contramão do avanço nos futuros de minério de ferro na Ásia, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,39%, a 777,50 iuanes (107,38 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 1,07%, também entre as principais contribuições de baixa para o Ibovespa, em dia negativo para bancos, com BRADESCO PN caindo 0,8%, BANCO DO BRASIL ON recuando 0,7% e SANTANDER BRASIL UNIT desvalorizando-se 1,26%.

- PETROBRAS PN operava perto da estabilidade, apesar de alta nos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent, referência para a estatal, subia 1,59%, a 73,97 dólares.

- GERDAU PN caía 0,87%. A siderúrgica anunciou mais cedo acordo para comprar as participações de Sumitomo Corporation (39,53%) e The Japan Steel Works (1,74%) na Gerdau Summit em uma operação de cerca de 32,6 milhões de dólares, passando a deter 100% do capital social da companhia.

- BRF ON recuava 0,25%, após ser destaque de alta no pregão de terça-feira. A companhia, uma das maiores empresa de alimentos do mundo, anunciou na véspera -- feriado no Brasil -- a aquisição de uma fábrica de processados na província de Henan, na China, na qual investirá cerca de 460 milhões de reais para fincar posição como produtora no gigante asiático. A previsão é que a nova unidade produtiva esteja operando sob a gestão da BRF ainda no primeiro trimestre de 2025.

- WEG ON perdia 0,98%, tendo como pano de fundo anúncio de investimento de cerca de 62 milhões de dólares na expansão da capacidade produtiva em seu parque fabril localizado em Rugao, na China. O plano também inclui a construção de um prédio de 30 mil metros quadrados com capacidade para fabricação de motores de alta tensão, com a conclusão desta etapa prevista para 2026.

- KLABIN UNIT subia 3,01%, entre as poucas ações do Ibovespa em terreno positivo. A produtora e exportadora de papéis para embalagens paga nesta quinta-feira proventos de 425 milhões de reais a seus acionistas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)