BC: análise com 8 IFs sistematicamente relevantes revela pontos de atenção para estabilidade

O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre de 2024, divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Banco Central, informou que o BC fez uma avaliação com oito instituições sistemicamente relevantes e constatou elevada maturidade na gestão de crises tecnológicas e cibernéticas. Identificou também, porém, pontos de atenção relevantes para a estabilidade financeira.

Entre os desafios identificados, o REF destaca a realização de exercícios cibernéticos para capacitar as instituições a responderem de forma coordenada em caso de crises sistêmicas, a manutenção do treinamento do corpo funcional para lidar com crises e a necessidade de aprimorar o tratamento de incidentes relevantes ocorridos em provedores terceirizados. "Em linha com essas preocupações, o BC pretende desenvolver uma série de ações nos próximos anos com foco em aprimorar a resiliência operacional do setor financeiro, com destaque para ações de conscientização e execução de exercícios cibernéticos integrados."