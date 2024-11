Agricultores bloqueiam acesso ao porto de Bordeaux para elevar pressão sobre governo francês

PARIS (Reuters) - Um grupo de agricultores em protesto tentou bloquear nesta quinta-feira as operações no porto de Bordeaux, no sudoeste da França, à medida que se intensifica uma nova onda de revolta no maior país produtor agrícola da Europa.

Agricultores em seus tratores bloquearam todas as estradas de acesso ao porto, que liga a cidade ao Atlântico através do rio Garonne, disse à Reuters José Perez, representante local do sindicato Coordination Rurale.

"Ficaremos aqui porque ainda não temos respostas (do governo)", declarou Perez.

Para muitos agricultores, o porto, que também inclui um terminal de grãos, representa o que eles chamam de concorrência desleal de produtores estrangeiros que não estão sujeitos à mesma regulamentação.

A pressão da União Europeia para concluir as negociações comerciais de longa data com o Mercosul reacendeu a raiva na França, onde os agricultores já estavam frustrados com as colheitas prejudicadas por chuva, surtos de doenças do gado e uma eleição antecipada que atrasou as medidas de apoio prometidas.

O operador do porto não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma porta-voz da prefeitura encarregada da segurança disse que os protestos não haviam afetado as operações portuárias até o momento, acrescentando que ela não tinha conhecimento de nenhuma intervenção policial planejada. "Por enquanto, estamos apenas conversando", afirmou ela.

(Reportagem de Sybille de la Hamaide, Forrest Crellin e Tassilo Hummel)