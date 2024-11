Plano de militares para matar Lula: leia na íntegra decisão de Moraes

Do UOL, em São Paulo

O ministro do STF Alexandre de Moraes derrubou o sigilo da decisão que levou à prisão preventiva nesta terça-feira (19) de quatro militares suspeitos de envolvimento em um plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022.

O que aconteceu

Eles também são suspeitos de planejar a morte de Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). O documento pode ser acessado na íntegra aqui.

Os militares presos são: Hélio Ferreira Lima, Mario Fernandes, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Também foi detido Wladimir Matos Soares, policial federal.

O plano seria colocado em prática em dezembro de 2022, segundo a investigação da Polícia Federal. As investigações também detectaram que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) discutiu, após sua derrota nas eleições, uma minuta de decreto golpista com os comandantes das Forças Armadas, com o objetivo de tentar impedir a posse de Lula.

A investigação apontou que o documento do plano foi impresso pelo general Mário Fernandes. Segundo a Polícia Federal, o material foi impresso no Palácio do Planalto, dias após a derrota Bolsonaro para Lula, nas eleições de 2022.

Um dos presos na operação fez a segurança de Lula antes da posse como presidente. Segundo a investigação, Wladimir Matos Soares passava informações sobre o dia a dia de Lula a pessoas próximas a Bolsonaro.

Leia a íntegra da decisão clicando aqui.