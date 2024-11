Maierovitch: Golpismo continua, e prisão de Bolsonaro é necessária

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter a prisão preventiva decretada após a operação que revelou o plano de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta terça-feira (19).

Segundo o colunista, "as provas recolhidas até agora mostram de maneira induvidosa a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro".

Agora, o inquérito está mostrando também algo que me parece errado. Por quê? Por que apenas quatro foram presos preventivamente? Quando o fato é extremamente grave, foi usada uma força especial, uma força tão especial que não costuma errar, preparadíssima.

Existem depoimentos, como o do Mauro Cid, a mostrar todo esse quadro, toda essa manobra, a aproveitar uma pessoa, Bolsonaro, que é o chefe do golpe, da operação. Então, por que só quatro presos preventivamente?

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch acrescenta que casos recentes, como o das explosões em Brasília, mostram que o golpismo fruto do bolsonarismo segue vivo.

Eu sei que o Supremo Tribunal Federal tem orientação, jurisprudência, de que a gravidade do crime por si só não autoriza prisão preventiva, que não se pode misturar o mérito, o merecimento, todos esses fatos, com uma prisão que não pode ser antecipação de julgamento. Mas o que nós temos? Nós temos um golpista, violento. Nós tivemos há pouco um episódio que é fruto do bolsonarismo, jogar bombas no Supremo.

Tudo isso está a apontar o quê? Que o golpismo continua, que atos antidemocráticos continuam, que riscos a ministros do Supremo continuam. Então, há necessidade de uma prisão de Bolsonaro, diante de tudo isso que está nesse inquérito, diante de todas as provas, é evidente que há necessidade. E o que falha a Justiça? Nesse tratamento desigual. Por que só quatro militares? Esses eram os operadores. Qual é a cabeça de tudo isso? Quem engendrava.

Então, me parece que tudo isso está incompleto, porque faltou a prisão preventiva de Bolsonaro.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

A Polícia Federal prendeu preventivamente na manhã desta terça-feira (19) quatro militares das Forças Especiais, os chamados "kids pretos", e um policial federal suspeitos de envolvimento num plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022 que incluía a execução dos presidente e vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes, que era alvo de monitoramento à época.

Os militares presos são Hélio Ferreira Lima, Mario Fernandes, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Também é alvo Wladimir Matos Soares, policial federal. O ministro Moraes derrubou o sigilo da decisão que determinou a operação da PF.

Aguirre: Delação de Cid está por um fio

Os benefícios da delação premiada do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) Mauro Cid estão por um fio, afirmou o colunista Aguirre Talento no UOL News desta terça-feira (19).

Segundo o colunista, tudo indica que Cid sabia do plano contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O tenente-coronel Mauro Cid, a situação dele é muito ruim nesse momento, eu diria que os benefícios da delação estão por um fio, porque todos os elementos indicam que Mauro Cid tinha conhecimento dos planos.

No mínimo dos planos envolvendo uma captura do ministro Alexandre de Moraes, e ele não falou nada sobre isso nos depoimentos de sua delação premiada, tanto que ele foi convocado para um novo depoimento nessa terça-feira.

Aguirre Talento, colunista do UOL

