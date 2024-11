Kotscho: Pacificação só virá quando mentores do 8/1 forem a julgamento

O Brasil só retomará a normalidade democrática quando os mandantes da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 forem condenados, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News desta sexta (15). Segundo ele, depois do atentado na Praça dos 3 Poderes, os próprios bolsonaristas já entenderam que não dá para falar em anistia.

Não é só constrangedor, é absolutamente inútil. Até porque, mesmo que a Câmara aprove (...), não passa no Senado e isso seria vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem mais clima para isso. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Para Kotscho, as investigações vão mostrar a relação entre as explosões de Brasília esta semana, outros atentados que ocorreram na cidade desde 2022 e os atos golpistas do 8 de janeiro.

Isso tudo desaguou no 8 de janeiro. E como não foi até agora ninguém julgado e condenado — os graúdos, só as arraias miúdas que foram condenadas.

Os mandantes, os chefões do golpe não foram atingidos até agora. O próximo passo é esse: não há pacificação possível sem que haja punição primeiro. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Ele lembrou fala do ministro do STF José Roberto Barroso, segundo o qual não se pode perdoar ou conceder anistia sem condenação prévia.

Não foram ainda. E só quando esse pessoal for para a cadeira realmente é que o Brasil vai poder voltar à normalidade democrática. Enquanto isso não acontecer, vamos perder o nosso tempo com discussões estéreis. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613) Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja abaixo o programa na íntegra: